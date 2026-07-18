『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』のリリース3周年を記念したリアルイベント「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」が開催中です。

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいを回りながら、館内に隠れた約90種類ものポケモンたちの寝顔を探し、スタンプラリーを誰でも無料で楽しめます。本稿では、7月16日の報道内覧会での様子をレポートします。

約3mの巨大カビゴンにでっかい癒やしをもらえる「おやすみカビゴン広場」

ランドマークプラザ1F「サカタのタネ ガーデンスクエア」には、約3mの巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」が登場。周囲にはポケモンたちの寝顔写真が装飾され、癒やしを感じさせる空間になっています。

どこから見ても大きいカビゴン

会場には、きのみ型のメッセージカードに3周年のお祝いメッセージを書き込み、カビゴンの周りに飾れるコーナーも設けられています。

広場の上にはすやすや眠るカビゴンのバルーンが

メディア内覧会では特別に、3周年にあわせて『ポケモンスリープ』に新登場したナエトル・ヒコザル・ポッチャマがお出迎えしてくれました。※このグリーティングは内覧会限定の演出で、一般来場者向けには実施されません。

すやすや眠るポケモンたちを探して巡る「ポケモンねがおスタンプラリー」

スタンプラリーの台紙は、みなとみらい駅中央改札口を出てすぐのMARK IS みなとみらい B4F「えきまえ広場」で入手できます。

スタンプラリーの台紙はカビゴンの顔のかたち

そこを起点に、ランドマークプラザ（3F・4F・5F）とMARK IS みなとみらい（1F・2F・5F）に設置された、あわせて全6か所のスタンプコーナーを巡る「ポケモンねがおスタンプラリー」を楽しめます。

スタンプを3つ集めると「みなとみらいポイントアプリ」の200円OFFクーポン、6つ集めると『Pokémon Sleep』のオリジナルステッカーがプレゼントされます。いずれも数に限りがあり、1日に複数回の交換はできない点にはご注意ください。（200円OFFクーポンの獲得は1アカウント1日1回までで、事前に「みなとみらいポイントアプリ」のダウンロードが必要）。

ランドマークプラザ 風の灯台前で、ピカチュウが眠っています

本当にかわいい

ゼニガメのお口としっぽがとてもキュート

眠るポケモンたちの近くにはスタンプラリーのスタンプ台があります

スタンプラリーの台紙はカビゴンの顔のかたち。フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのスタンプは期間に応じて変化する仕様で、発表会当日はフシギダネのスタンプが押せました。

フシギダネのスタンプは会期初日から7/26(日)まで、ヒトカゲは7/27(月)～8/9(日) ゼニガメは8/10(月)～8/23(日)となっています。何度か訪れても新しい要素があるのは嬉しいところです。

大迫力の「メガポケモンガチャ」でオリジナルマフラータオルを狙え！

ランドマークプラザ3Fイベントスペースには、大迫力サイズの「メガポケモンガチャ」も設置。1回2,000円で、『Pokémon Sleep』デザインのマフラータオル（全4種）のいずれか1種を必ず1つ入手できます（絵柄は選べません）。各日先着順で、定員に達し次第終了となるほか、混雑時は整理券が配布される場合があります。

メガポケモンガチャは大迫力の大きさ

ゲーム内のあのドリンクが現実に！「Pokémon Sleep ドリンクスタンド」

MARK IS みなとみらい1F「グランドガレリア」では、『Pokémon Sleep』に登場するドリンクをイメージした特製メニューが4種類味わえる「Pokémon Sleep ドリンクスタンド」が登場。

ラインナップは、ごちゃまぜジュース（1,000円）、あくまのキッスフルーツオレ（1,200円）、クラフトサイダーソーダ（1,000円）、はやおきコーヒーゼリー（1,400円）です。混雑時は安全のため、整理券を配布する場合があります。

ドリンクスタンド

後ろ姿にはカビゴンが

4つのメニューの中から、今回は「はやおきコーヒーゼリー」を実食。

サイコロ状のコーヒーゼリーがたっぷり入っていて、まるでパフェのような食べ応え。上のクリームとアイスもあっさりめで食べやすいですが、コーヒーゼリーが下までぎっしり入っているので配分を考えながら一緒に食べたほうが味のバランスが取れると思いました。

3周年記念グッズがずらり並ぶ「Pokémon Sleep ショップ」

MARK IS みなとみらい1F「みんなのアトリエ」には、『Pokémon Sleep』3周年を記念したオリジナルグッズを扱う「Pokémon Sleep ショップ」がオープン。バッグやTシャツ、ハットなど、さりげなく世界観を身に着けられるファッショングッズが取り揃えられています。

なお、7月26日（日）までの同ショップへの入場は、会期前に抽選配布された「事前整理券」が必要なので、これから購入を検討している場合はそれ以降に来場する必要があります。

また、会場に来られない人向けに、グッズは2026年8月24日（月）以降に事後通販も予定されており、詳細は8月中旬に公開される予定です。

存在感ばつぐんのクッション

バケットハットやターバンはグッズショップでも展示されていました

このほか、トヨタ開発の「おひるねかいふく装置」体験も展開。こちらは体験レポートを掲載しているので、どんなものか気になる人はぜひご覧ください。

その数およそ90種類！ 館内のあちこちに隠れたポケモンたちの寝顔さがし

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの両館内には、他にもさまざまなポケモンたちの「ねがお」が隠れています。先行内覧会で見つけられたのは一部のみで、期間中は両会場あわせて約90種類のポケモンが隠れているとのことなので、来場時はぜひ探してみてください。

並んで記念写真を撮ってもよさそうですね

マークイズみなとみらいの5階にある「みんなの庭」には、森にいそうなポケモンたちがこっそり現れています。

広場の巨大カビゴンのほかにも、フォトスポットにカビゴンが出没しています。

各コンテンツの参加方法まとめ

最後に、来場前に確認しておきたいポイントをまとめました。

メガポケモンガチャ：1回2,000円、先着順で各日定員に達し次第終了。混雑時は整理券を配布

Pokémon Sleep ドリンクスタンド：予約不要だが、混雑時は安全のため整理券を配布する場合あり

おひるねかいふく装置 supported by TOTONE （MARK IS みなとみらい5F）：デジタル整理券「mogily（モギリー）」による整理券制。当日10時からMARK IS みなとみらい5Fで当日分のみ配布、先着順で希望時間帯（1時間ごとの枠）を選択。入場可能になるとLINEで通知が届く仕組みで、5分以上遅刻すると参加できない場合があるとのこと

おやすみカビゴン広場／ポケモンねがおスタンプラリー：予約不要、入退場自由。スタンプラリーはMARK IS みなとみらい B4F「えきまえ広場」の台紙配布からスタート

Pokémon Sleep ショップ：7月26日（日）までの入場は事前抽選当選者のみ。後日通販もあり

ランドマークプラザ3F スカイガーデン前では「カビゴンのサンバイザー」が指定日時に配布されます。

・7月17日～7月26日 午前10:00～12:00

・8月1日～8月2日 午前10:00～12:00

・8月8日～8月16日 午前10:00～12:00

・8月22日～8月23日 午前10:00～12:00



いずれも詳細や最新情報は、イベント公式サイトで随時更新されるとのことなので、来場前に確認しておくと安心です。

今回のイベントは、館内を歩き回りながら約90種類ものポケモンの寝顔を探す“リアル版寝顔探し”とも言える内容で、スタンプラリーやグッズ、限定ドリンクまで盛りだくさん。無料で楽しめるので、夏休みに横浜みなとみらいを訪れる際はぜひ立ち寄ってみてください。

開催概要

イベント名：Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP

開催期間：2026年7月17日（金）～8月23日（日）

開催時間：10時～19時

会場：横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ／神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1）、MARK IS みなとみらい（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1）

入場料：無料（スタンプラリー含む）

共催：三菱地所株式会社、株式会社ポケモン

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Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

