厨房機器メーカーの 中西製作所は8月7日、9月に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」に初出展すると発表した。大幅にリニューアルしたゲーム「給食マスター！」に加え、完全新作の代替現実ゲーム（ARG）「CAREER ANSWER」を初披露し、来場者が試遊できる。中西製作所のブース番号は「08-C02」。

「給食マスター！」は、2025年12月にリリースしたゲーム。今回のリニューアルではAIQVE ONEの協力のもと、ユーザーから寄せられた意見を反映し、操作性の向上や登場キャラクターのビジュアル刷新などを実施した。食育への理解をより楽しく深められる内容としている。

「CAREER ANSWER」は、「給食マスター！」のエピソード0として、イマーシブ・ラボの協力のもと開発した代替現実ゲーム。求職サイト「CAREER ANSWER」を舞台に、散りばめられた謎を解き明かしていく内容となっている。

出展ブースは、「給食マスター！」のオープニングに登場する王様の王宮と城下町をイメージして構成。アイテムショップでは、ゲーム内に登場する「マスターポーション」を配布するほか、「CAREER ANSWER」の装飾も用意し、2つの異なる世界観を楽しめるという。

東京ゲームショウ2026の会期は9月17日～21日。9月17日～18日がビジネスデイ、19日～21日が一般公開日となる。

ブースイメージ

編集部メモ

中西製作所は業務用厨房機器の製造・販売と、厨房システム全体の設計・提案を主に手掛ける企業。2026年3月から、採用プロセスに給食センター運営シミュレーションゲーム『給食マスター』を導入しており、そこから今回の東京ゲームショウ出展につながっている。