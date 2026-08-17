サードウェーブは8月17日、同社のPCブランド「GALLERIA」を「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）に出展すると発表した。あわせて会期中のステージ情報の第一弾を公開し、プロeスポーツチーム「REJECT」とのコラボや、多数のゲストが出演するステージイベントを展開する。

GALLERIAブースでは、「THE OTHER REAL」を体験できる企画を5日間にわたり展開する。ゲームを起点に、プレイ、クリエイション、AIへと広がる体験を提供するという。ブース内では販売中のモデルから近日発売予定の最新モデルまでを実機展示するほか、会場で初披露となる新製品も用意するとしている。

ブース内にはREJECTとのコラボコーナーを常設し、コラボモデルPCの展示や試遊台を設ける。最終日の9月21日には「REJECT × GALLERIA スペシャルステージ」（13:30〜15:30）を開催する。詳細は今後発表するとしている。

また、昨年も注目を集めた「ぶいすぽっ！」とのコラボイベントも今年開催する。9月20日には「ぶいすぽ GG TGS2026 GALLERIAブース出張版」（12:30〜14:00／15:00〜16:30）を実施予定で、2つのゲームタイトルでコラボステージを開催するという。出演するぶいすぽっ！メンバーやイベント内容は後日発表される。

9月20日に「ぶいすぽ GG TGS2026 GALLERIAブース出張版」を開催

ステージイベントの第一弾として、ビジネスデイ・一般公開日を通じて多数のゲストが登場する。初日の9月17日には、「ドスパラクリエイティブプロダクション フォトグラファートークセッション」（11:45〜12:15）と「NASEF-JAPAN × 地方創生 トークセッション」（13:45〜14:15）を実施する。

続く9月18日には、「DCPエージェントあかでみー 特別授業 in TGS2026」（11:45〜12:15）と「NASEF JAPAN × 教育 トークセッション」（14:45〜15:15）を開催。9月19日には「もにもに DX TGS2026 出張版」（11:00〜12:00）を、最終日の9月21日には「ストグラジオ特別出張版 ＠TGS 2026」（10:45〜12:15）と「ケンモチヒデフミ DJ Set ＠TGS2026」（12:30〜13:15）を予定している。

このうち「DCPエージェントあかでみー 特別授業 in TGS2026」には、まぐねっこ・つなかん、猫研あいお、小幸たいが出演し、MCにOooDa氏、ゲストにまざー3氏を迎える。

9月18日に「DCPエージェントあかでみー 特別授業 in TGS2026」を開催







「DCPエージェントあかでみー 特別授業 in TGS2026」に出演する、まぐねっこ・つなかん、猫研あいお、小幸たい（左から）





「DCPエージェントあかでみー 特別授業 in TGS2026」でMCを務めるOooDa氏（左）とゲストのまざー3氏

「もにもに DX TGS2026 出張版」には、まざー3氏と夢野あかり（ぶいすぽっ！）が出演する。

「もにもに DX TGS2026 出張版」を9月19日に開催

「もにもに DX TGS2026 出張版」に出演する夢野あかり

「ケンモチヒデフミ DJ Set ＠TGS2026」には、水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミ氏が出演する。

「ケンモチヒデフミ DJ Set ＠TGS2026」に出演するケンモチヒデフミ氏

今回発表されていないステージ情報は、今後順次公開されるとしている。 TGS2026は9月17日から21日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）などで開催される。GALLERIAブースは展示ホール2（ブース番号02-C21）に出展する。