コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は8月17日、東京ゲームショウ（以下、TGS）の30周年記念特設サイトを公開し、30周年を記念する特別企画の詳細を発表した。あわせて、クリエイター向けラウンジの施策や新たな協賛・パートナー企業の決定、ファミリーゲームパーク（FGP）公式アンバサダーの就任、オフィシャル情報番組「TGS NEWS STUDIO」の開設など、開催まで1カ月に迫ったTGS2026の最新情報を一挙に公開した。

TGS30周年記念特設サイト

TGS2026は、2026年9月17日から21日までの5日間、幕張メッセ（展示ホール1〜11、国際会議場）とTKP東京ベイ幕張ホールで開催される。17日と18日がビジネスデイ、19日から21日が一般公開日で、来場予定者数は30万人としている。1996年の第1回開催から数えて、今回で30周年の節目を迎える。

今回オープンした「TGS30周年記念特設サイト」では、これまでの歴史をたどる年表や歴代のポスターに加え、本年度実施する周年施策の最新情報を順次掲載していくという。主催するCESAも同じく30周年を迎えており、8月26日には「CESA30周年特設サイト」を開設する予定。日本のゲーム産業30年の歴史と文化を学べる体験型オンラインゲーム「CESAゲーム検定」も、同サイトのオープンと同時に公開するとしている。

30周年の特別企画としては、人気タイトルのビジュアルを刻印した純金メダルが特典となる「30周年アニバーサリーチケット」（9月8日まで受注販売）や、人気タイトルのプロデューサー陣が集う「30周年タイトルトークステージ」（9月11日に第1弾配信予定）、1996年から現在までのゲーム業界の歩みを時事情報とともに振り返るパネル展示「東京ゲームショウ×ゲームの歩み30年」などを用意する。会場内には応援メッセージボードや記念フォトフレームも設置されるほか、フードコートでは「30」をコンセプトに通常よりボリュームを増やしたり、トッピングのバリエーションを拡充したりした特別メニュー「30 BOOST FOOD」を提供する。

「30 BOOST FOOD」のロゴ

クリエイターの発信拠点「TGS Creator Lounge Presented by Twitch」については、各種施策の詳細を発表するとともに、協賛パートナーとしてRazerの参加が決定した。Twitchは9月17日13時から、CEOのダン・クランシー氏を招いたトークセッションを幕張メッセホール1のイベントステージで実施するほか、9月20日にはTwitchパートナーとファンが交流する「Meet＆Greet」を開催する予定。Razerはラウンジ内で協賛展示を行い、ゲーミングチェアやマウスなどのデバイスを提供する。

協賛企業では、フードコート協賛として昨年に続き「キユーピーのたまご」が参加し、一部のキッチンカーでたまごシリーズを無料でトッピングできるサービスを実施する。決済代行のSBペイメントサービスは特別協賛として、フードコートのキッチンカー（一部を除く）やファミリーゲームパーク内物販などにキャッシュレス決済端末を導入する。コミュニケーションパートナーにはLINEヤフーが決定し、8月25日から公式LINEアカウントでTGS2026オリジナルデザインのスタンプを無料配信する。

公式アンバサダー「TGS BOOSTERZ」は第3弾として、俳優の石黒英雄氏、フリーアナウンサーの内田敦子氏、コンテンツクリエイターのKyle氏とKawaii Coco氏、韓国のゲーム配信者KIMBLUE氏、俳優・モデルのTaki氏、台湾のTwitchパートナー・米米米大師氏、「ラヴィット！」オリジナルキャラクターのラッピーの、国内外あわせて総勢8名の就任が決まった。

石黒英雄氏

内田敦子氏

Kyle氏

Kawaii Coco氏

KIMBLUE氏

Taki氏

米米米大師氏

ラッピー

このほか、中学生以下を対象とした入場無料エリア「ファミリーゲームパーク2026」の公式アンバサダーに、子ども向けゲーム情報誌「てれびげーむマガジン」編集長のさなぴー氏が就任。オフィシャル情報番組「TGS NEWS STUDIO」は、アナウンサーの田口尚平氏をMCに起用し、8月17日19時から第1弾を配信する。会期中まで続くシリーズとして順次展開していくとしている。