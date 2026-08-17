TBSは8月17日、朝の番組「ラヴィット！」の公式キャラクター・ラッピーが、東京ゲームショウ2026（TGS2026）の公式アンバサダー「TGS BOOSTERZ」に就任すると発表した。テレビ番組発のキャラクターが同アンバサダーに起用されるのは史上初となる。

昨年は最上もが／林佑香／猫宮ひなたなどが担当

「ラヴィット！」は、TBSで毎週月曜〜金曜のあさ8時から放送中の生番組で、この春で6年目に入った。この番組の公式キャラクターであるラッピーが、TGS2026のアンバサダー「TGS BOOSTERZ」の一員として、「ラヴィット！」番組内や公式SNSを通じ、TGSの見どころを独自の視点で発信していくとしている。

ビジネスデイ初日の9月17日には、ラッピーが会場の幕張メッセに参戦し、最新ゲームや会場の熱気を現地からリポートする。この模様は後日「ラヴィット！」の番組内でオンエアされる予定だという。

さらに一般公開日（9月19日〜21日）のいずれかにもラッピーが再び登場することが決まっており、具体的な日時は今後の番組内で発表するとしている。会場内のファミリーゲームパークでは「LAPPY GAMES」の展示もあるという。

ラッピーは、30周年という特別な年に公式アンバサダーに就任できたことを喜ぶコメントを寄せている。