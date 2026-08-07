ホヨバ新作『崩壊：ネクサスアニマ』をちょっとプレイ。垣間見えた新規スタイルのゲーム開発に取り組む姿勢

『崩壊：ネクサスアニマ』が第2回クローズドベータテスト「進化テスト」を開催していたので、遊んできました。既にあちこちで掲載されているレポートを読んでみると、崩壊シリーズに親しんでいる“プロ”寄り目線のものが多かったので、ここはあえて筆者は初見寄り、かつフィードバック的な切り口でお送りしてみようと思います。

取材協力：HoYoverse

同作は“アニマ”なる生き物でオートチェス的な戦闘を楽しめるゲームで、タイトルにある通り世界観や語り口、ナラティブ体験はやや“崩壊3rd”寄り。最近は『崩壊：スターレイル』を楽しんでるし余裕でしょ、くらいの気分で乗り込むと冒頭から押し寄せてくる濃厚な“崩壊シリーズ”の気配に圧倒されるかもしれないので、ある程度身構えていたほうがよいでしょう。

個人的にはこのオートチェスシステム、本編の序盤で楽しさを教えてもらえるシーンがなかったことが気になります。親切にも戦闘面をしっかり簡略化してくれていたため、面倒に感じない一方で面白さの方も体感しにくかったような。チュートリアルは少し地味すぎるというか、最序盤はしっかり完成した編成でド派手な戦闘を体験させておいて、そこからミニマルなスタートに引き戻して成長へのモチベーションに変えたほうが自然な気がします。

一方、キャラクター面では主人公やナナフィの魅力的なデザインに加え、キアナやオットー、刃のように懐かしい顔ぶれが揃う点は見逃せません。今後さらにこれまで別のゲームで親しんできたキャラクターが実装される期待もあり、崩壊シリーズに推しがいれば崩壊：ネクサスアニマをプレイする強いモチベーションになるでしょう。

主人公の造形は男女選択でき、いずれも金髪グラデーションの明るい雰囲気

朗らかな性格で親切に接してくれるナナフィ

普通に登場するオットー

シナリオは例によってかなり作りこまれているようです。「愛情と憎悪」「光明と暗黒」「生と死」のような概念がネクサスなるものによって結び付けられていたところ、“崩壊”によって秩序が散逸。プレイヤーはアニマへと変貌したこれらの概念と“ネクサスリンク”し、この世界の冒険に取り組んでいくという流れになっています。

グラフィックも素晴らしい。対応する環境ではNVIDIA DLSSを利用できます

ただ、今作を初めてプレイする人にとってダーシアとパン頭による再序盤の会話シーンはやや冗長に感じられるかもしれません。特に筆者がつらく感じたのがパン頭。プレイヤーが世界観について理解したく思う気持ちをあまりに強く拒絶しすぎており、開発者側が志向するミステリアス要素として受け止めるのには困難が伴いました。

HoYoverse以外の中国産ゲームタイトルにもこの手の突拍子のない要素が登場しがちですが、「パン頭の中身は誰なのかな？」という好奇心よりも「意味不明なのでいったん忘れておこう」とスルーされる上、スルーに必要な莫大なエネルギーがプレイヤーのモチベーションをごっそり奪っていく要因になってしまいます。本編で謎要素は十分すぎるほど足りているので、せめて同行者はわかりやすい存在であってほしいところ。

今回体験してみて、同じくHoYoverseが送る『崩壊：スターレイル』の「マネーウォーズ」が身内にして最大の競合として立ちはだかるような気もします。マネーウォーズは厳密にはオートチェスとは若干異なりますが、キャラクターを集めてシナジーを発現させ、強敵に挑むという構図は多少共通しているはず。『崩壊：ネクサスアニマ』がどのようにアニマという存在でプレイヤーの関心を引き、戦闘・ゲーム部分で工夫を見せてくれるかが焦点になってくるでしょう。

なおゲームはまだまだ開発中。下記Xの投稿にある通り数々の改善が予定されており、正式サービスではまた変わったところを見せてくれるはず。今回はポテンシャルを体験できたので、『崩壊：ネクサスアニマ』の今後に期待が高まります。