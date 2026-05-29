最初に結論： 本会場のチケットは完売、でもピカチュウのステージなどチケット不要で楽しめるコンテンツが充実 記事の重要ポイント： 1： イベント規模は過去最大、基地局の数も過去最大規模

イベント規模は過去最大、基地局の数も過去最大規模 2： チケット不要のスタンプラリーも展開、イベント後でも遊べる

チケット不要のスタンプラリーも展開、イベント後でも遊べる 3： ポケモンが会場に登場！ゲームプレイ以外のお楽しみも充実

5月29日、「Pokémon GO Fest 2026：東京」が開幕しました。6月1日まで、お台場エリアを中心として、東京都内がポケモン GOのお祭りの舞台となります。

Pokémon GO Fest 2026：東京が開幕しました

今回のイベントは公園会場としてアジア最大のエリア面積を確保し、参加トレーナー数も過去最多となる見込みです。通信インフラに関しても、基地局数は過去最大規模とのこと。実際、現地でプレイしてみましたが、遅延を感じることなく非常に快適に遊べました。

お台場の広範囲を舞台にしたイベント会場ですが、その至る所にすべての携帯キャリアの基地局が出張。ポケモン GOのオフィシャルパートナーであるソフトバンクはビジュアルの垂れ幕をかけてアピールしています

10周年を迎えた今回は、メイン会場の公園チケットだけでなく、東京の街中でゲームプレイを楽しめる「まち探検チケット」も用意。メイン会場でガッツリ遊びたい人も、都内でゆったり遊びたい人もカバーする方針です。ちなみにメインの公園会場のチケットはすでに完売。その人気ぶりがうかがえます。

公園会場内には巨大なピカチュウ

特定の地域を巡ってスタンプを集める「GOスタンプラリー」も本イベントにあわせて増設されています。このスタンプラリーは常設で期限もなく、イベントチケットなしで誰でも楽しめます。

今回追加されたGOスタンプラリーは港区・江東区・品川区の3区で展開。各区4～5か所のスポットを最短30～45分で回れます。チケットがなくてもポケモン GOで遊んでさえいれば参加でき、それぞれのランドマークを背景にした特別なポケモンとの出会いも楽しめます。

メイン会場であるお台場のイベント会場では、チケットがなくても楽しめるイベントが多くありました。ゆりかもめ・東京国際クルーズターミナル駅が最寄りのセントラル広場付近では、法被姿のダンサーたちと大勢のピカチュウが「ピカチュウ音頭」を踊るステージが1日6回開催されており、はちまきをしたピカチュウを間近に見ることができます。

やぐらにお祭りの装いのピカチュウとダンサーが上ってダンスを披露

ピカチュウたちのお祭りにミミッキュもサプライズ参加

また、13歳未満を対象とした「キッズコーナー」のほか、ポケモンKids TVとコラボしたぬりえ・工作ブースも設置。ぬりえブースは海外からの来場者含め、大人も夢中になって楽しんでいる姿が見られました。

ポケモンKids TVブースではうれしいシールの配布も

会場内にはフォトスポットも点在し、ゲームをプレイしない人でも写真撮影を楽しめます。また、会場の各地ではピカチュウサンバイザーの配布もあり、これもイベントの参加有無は問わず受け取れます。

ピカチュウサンバイザーの配布は公園会場の各所で実施

ステージイベント以外にも、ポケモンが登場する機会はありそう。取材時はご当地ポケモンのガーディやサンドたちにも出会えました。

今週末の予定を決めかねている人も、お台場エリアをふらっと訪れてみると、意外なポケモンとの出会いがあるかもしれません。

取材中にイベント限定ピカチュウをゲット！Pokémon GO Fest 2026：東京事後レポートも掲載予定なのでお楽しみに

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