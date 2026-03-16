第98回（2026年）アカデミー賞が発表となった。作品賞を受賞した『ワン・バトル・アフター・アナザー』をはじめ、いくつかの作品は既にストリーミングサービスやVOD（ビデオ・オン・デマンド）で配信が始まっている。なお本稿では、2026年3月16日の時点で配信を行なっているサービスをピックアップしているので、今後、配信が終了する可能性があることにご留意いただきたい。

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最多受賞の『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、作品賞、監督賞（ポール・トーマス・アンダーソン）、助演男優賞（ショーン・ペン）、脚色賞（ポール・トーマス・アンダーソン）、編集賞（アンディ・ユルゲンセン）、キャスティング賞の6部門に輝いた。配信サービスは以下の通り。

Amazon Prime Video（レンタルまたは購入）

Apple TV（レンタルまたは購入）

U-NEXT（購入）

Hulu（レンタル）

Lemino（レンタルまたは購入）

J:COM STREAM（レンタルまたは購入）

TELESA（レンタル）

ｍusic.jp（レンタル）

milplus（レンタル）

ビデオマーケット（レンタル）

カンテレドーガ（レンタル）

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『罪人たち』は、主演男優賞（マイケル・B・ジョーダン）、脚本賞（ライアン・クーグラー）、撮影賞（オータム・デュラルド・アーカポー）、作曲賞（ルドウィグ・ゴランソン）の4部門で獲得。配信サービスは以下の通り。

Amazon Prime Video（レンタルまたは購入）

Apple TV（レンタルまたは購入）

U-NEXT（見放題）

Hulu（レンタル）

YouTube（レンタルまたは購入）

Lemino（レンタルまたは購入）

J:COM STREAM（レンタル）

TELESA（レンタル）

WOWOWオンデマンド（見放題）

ｍusic.jp（レンタル）

milplus（レンタル）

ビデオマーケット（レンタル）

カンテレドーガ（レンタル）

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『F1／エフワン』は、音響賞を4部門で受賞。配信サービスは以下の通り。

Amazon Prime Video（購入）

Apple TV（見放題）

YouTube（購入）

J:COM STREAM（購入）

Lemino（購入）

ビデオマーケット（購入）

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『WEAPONS／ウェポンズ』は、助演女優賞（エイミー・マディガン）を受賞。配信サービスは以下の通り。

Amazon Prime Video（レンタルまたは購入）

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Netflix勢は7部門で受賞

『フランケンシュタイン』は、衣装デザイン賞、美術賞、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞の3部門で受賞。

『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』は、長編アニメーション賞と主題歌賞（"Golden"）の2部門で受賞。

『あなたが帰ってこない部屋』は、短編ドキュメンタリー賞を受賞。

『歌うたい』は、短編実写映画賞を受賞。

以上、4本はNetflixで独占配信を行なっている。

『センチメンタル・バリュー』は劇場公開中、『ハムネット』はこれから

なお、国際長編映画賞を受賞した『センチメンタル・バリュー』（配給：ギャガ）は現在、劇場公開中。ジェシー・バックリーが主演女優賞を獲得した『ハムネット』（配給：パルコ ユニバーサル映画）は、2026年4月10日公開。視覚効果賞を受賞した『アバター ファイヤー・アンド・アッシュ』は、まだ配信が始まっていない。長編ドキュメンタリー賞の"Mr. Nobody Against Putin"、短編実写映画賞受賞のもう一本の作品"Two People Exchanging Saliva"、短編アニメーション賞の"The Girl Who Cried Pearls"は、配信および日本公開が決まっていない。