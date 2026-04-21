ウォルト・ディズニー・ジャパン ホームエンターテイメントは、2026年5月20日にディズニー・アニメーション『スートピア2』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始するが、発売に先んじて、特典映像の一部をYouTubeにて公開した。これはデジタル配信開始（購入）を記念して提供されるものである。また、本日、4月21日は、蛇のゲイリーの日本語吹き替えを担当した下野紘の誕生日でもある。

ブルーレイ＋DVD セットの価格は5,390円、4K UHD+ブルーレイ セットは7,590円。ブルーレイ+DVD セットにコンプリート・ケースが付属した数量限定版も発売となる。価格はブルーレイ＋DVD セットと同じ5,390円。DVD単体の販売も行われ、こちらの価格は4,070円。配信版は、Amazon Prime VideoやYouTube、Apple TVなどでの販売が始まっている。また、ディズニープラスでは見放題の配信が行われている。

『ズートピア2』ブルーレイ＋DVD セット コンプリート・ケース付き（数量限定）

ブルーレイ＋DVD セット

4K UHD＋ブルーレイ セット

DVD

『ズートピア2』は、動物たちが共存する楽園を描いた大ヒット作『ズートピア』の続編。アダムとイブが楽園を追放されるきっかけとなった蛇が、本作では追放される立場の者として登場する。物語は植民地主義批判とも言える内容で、制作時のパレスチナ情勢を寓話化して描いたような面がある。

この度、デジタル配信開始（購入）を記念してボーナスコンテンツ（特典映像）から、一部の映像をYouTubeにて公開する運びとなった。この映像では、本編では採用されなかった、兎のジュディが病院で蛇のゲイリーと遭遇するシーンが描かれている。病室で拘束されたゲイリーと向き合うジュディは、「なぜズートピアに戻ったの？」と問いかけるが、反応はない。諦めてその場を離れようとした瞬間、ゲイリーは尻尾でジュディの手を止め、自身の首に巻かれたベルトに気づかせる。ジュディがそれを外すと、ゲイリーは「無罪なんだ」と告げるのだ。緊張が走る中、ニックに促されジュディが病室を後にすると、直後に捜査官が駆けつけるが、すでにゲイリーの姿はなく……。本編とは異なる、ジュディとゲイリーの出会いを楽しめる貴重な映像となっている。

5月20日に発売されるブルーレイ＋DVDセット、ブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）、4K UHD＋ブルーレイセット、販売中のデジタル配信版（購入）には、今回公開となった映像を含む「未公開シーン」のほか、物語が出来上がるまでを追った「作品の舞台裏」、オリジナル版の豪華キャストのアフレコ収録現場の様子が分かる「最高の声優たち」、新キャラクター・ニブルズの描き方を紐解く「ニブルズの描き方」、本編に隠されたキャラクターなどに触れる「おもしろトリビア」、気合を入れてアフレコに挑むオリジナル版のキャストに迫る「"ワイルド"な収録現場」や本編に採用されなかった「未公開シーン」などが収められている。