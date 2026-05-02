実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の日本版ポスターが、半神半人のマウイ役のドウェイン・ジョンソン（ザ・ロック）の誕生日にあわせて公開となった。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。ディズニーの動画配信サービスのディズニープラスでは、サービス開始以降最も多く視聴された映画のひとつとして今もなお圧倒的な人気を誇り、多くの人に愛され続けている。さらに2024年12月に公開された『モアナと伝説の海2』は、前作を大きく上回る10億5千万ドル（約1,575億円）のヒットを記録。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

この度、ドウェインの誕生日（5月2日）を記念して日本版ポスターが公開となった。そのビジュアルには、「この夏、美しい海の世界に包まれる。」という印象的なコピーとともに、美しくダイナミックな大波を背景に、強い決意の表情を浮かべるモアナと、巨大な釣り針を手にした逞しいマウイの姿がある。足元にいるのは、アニメーション版でもお馴染みのモアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイ。アニメーション版の世界観そのままに、今にも波やキャラクターたちが動き出してしまいそうな臨場感あふれるビジュアルとなっている。また、モアナの心情を表現する「心の声が、私を呼んでいる」という文字も。愛する家族を救うため、大海原へと飛び出していくモアナ。彼女が私たちを美しくドラマチックな海の世界へと連れ出してくれる――。