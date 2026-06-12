カシオ計算機は、G-SHOCKのメタルウオッチ「G-STEEL」シリーズから、ブラックIP仕上げを施した新モデル「GST-B1000BD」を6月5日に発売した。ラインアップは「GST-B1000BD-1AJF」「GST-B1000BD-2AJF」の2モデルで、価格はいずれも75,900円。

GST-B1000BD-1AJF キービジュアル

「GST-B1000BD」は、G-SHOCKのタフネス構造と機能美を継承しつつ、ミニマルな表現で再構築した「SLEEK STYLE」に、都市の光をインスピレーションとしたブラックIPモデルとして加わるもの。ロゴを排したベゼルは光の角度によって繊細に表情を変え、ブラックIPならではの深みのある質感を演出するという。

外装は、裏蓋やサイドボタン、りゅうず、三つ折れ式中留、ビスに至るまでブラックIPを施したフルブラック仕様とした。ステンレススチール製バンドにはヘアライン仕上げとミラー仕上げを組み合わせ、端正なデザインとホールド感を両立する三つ折れ式中留を採用している。

デザイン面では、初代G-SHOCK「DW-5000C」から継承するベゼルデザインやレンガパターンを取り入れた。メタルベゼルが外部からの衝撃をガードし、カーボンファイバー強化樹脂製ケースがモジュールを保護する。ガラス接着方式や小型モジュールの採用により、耐衝撃構造を維持しながら厚みと重量を抑制したとしている。

機能面では、対応するスマートフォンとBluetoothで通信連携するモバイルリンク機能を搭載。自動時刻修正や簡単時計設定、タイム＆プレイス、携帯電話探索などに対応する。利用には専用アプリ「CASIO WATCHES」のインストールが必要で、スマートフォンと連携しない場合は通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作する。

このほか、耐衝撃構造や20気圧防水機能、タフソーラー（ソーラー充電システム）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、フルオートカレンダー、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）などを備える。フル充電時からソーラー発電なしの状態での駆動時間は、機能使用の場合で約5ヵ月、パワーセービング状態の場合で約18ヵ月。

なお、ケースの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用しており、環境負荷低減への貢献が期待されるとしている。

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。