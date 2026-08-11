カシオ計算機は、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、日付と曜日を表示する3針アナログウオッチ「MTP-1440DJ」を8月7日に発売した。価格は各7,700円。カラーバリエーションは「MTP-1440DJ-1AJF」「MTP-1440DJ-7BJF」の2種類。
MTP-1440DJは、シンプルな文字板とステンレススチール製のメタルバンドを組み合わせたアナログウオッチ。文字板の3時位置に日付と曜日を表示する窓を設け、曜日表示は日本語と英語を切り替えられる。
ケースとベゼルには真鍮を使用し、ケース部にシルバーIP処理を施した。ガラスには無機ガラスを採用。バンドはワンプッシュ三つ折れ式中留を備え、5気圧防水に対応する。ケースサイズは幅36.3mm、奥行き41mm、厚さ8.6mmで、質量は92g。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W36.3×D41×H8.6mm
- 質量：92g
- ケース・ベゼル材質：真鍮
- バンド：メタルバンド（ステンレススチール）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：5気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：ケース部シルバーIP、曜日表示切替（日本語／英語）、日付・曜日表示、平均月差±20秒