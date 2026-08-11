カシオ計算機は、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、日付と曜日を表示する3針アナログウオッチ「MTP-1440DJ」を8月7日に発売した。価格は各7,700円。カラーバリエーションは「MTP-1440DJ-1AJF」「MTP-1440DJ-7BJF」の2種類。

MTP-1440DJは、シンプルな文字板とステンレススチール製のメタルバンドを組み合わせたアナログウオッチ。文字板の3時位置に日付と曜日を表示する窓を設け、曜日表示は日本語と英語を切り替えられる。

ケースとベゼルには真鍮を使用し、ケース部にシルバーIP処理を施した。ガラスには無機ガラスを採用。バンドはワンプッシュ三つ折れ式中留を備え、5気圧防水に対応する。ケースサイズは幅36.3mm、奥行き41mm、厚さ8.6mmで、質量は92g。

主な仕様は以下のとおり。