カシオ計算機は、腕時計「EDIFICE」の新製品として、ソーラー駆動のアナログクロノグラフ「EFS-S660」シリーズ2モデルを8月7日に発売した。価格は各33,000円。ラインアップは、樹脂バンドの「EFS-S660PB-1AJF」と、メタルバンドの「EFS-S660D-1AJF」の2種類。
EFS-S660シリーズは、「Speed ＆ Intelligence」をコンセプトに掲げるEDIFICEのアナログクロノグラフ。ドライビングシーンを想起させる躍動感と、無駄を削ぎ落とした機能美を追求し、計測に必要な機能を幅38.3mmのコンパクトなケースに凝縮したという。
12時位置に固定したクロノグラフ針により、1／20秒単位の計測に対応。外周部にタキメーターを配し、ダイアルにはテクスチャ加工を施しながら、ソーラーパワーのための光透過性も確保。視認性を重視したクロノグラフ針により、瞬時に読み取れるとしている。
ガラスには内面反射防止コーティングを施したサファイアガラスを採用。10気圧防水やソーラー充電システムを備える。ストップウオッチは1／20秒単位、最大60分までの計測とスプリット計測に対応するほか、日付表示やバッテリー充電警告も搭載した。フル充電時から運針が停止するまでの駆動時間は約5カ月。
EFS-S660PB-1AJFは、グレーIP加工を施したケースとブラックIP加工のベゼルに、樹脂バンドと赤いクロノグラフ針を組み合わせたスポーティなモデルで、質量は71g。EFS-S660D-1AJFは、ステンレススチール製のケースとメタルバンドに青いクロノグラフ針を配した精悍なモデルで、質量は129g。
「EFS-S660PB-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W38.3×D45.3×H11.6mm
- 質量：71g
- ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
- 表面加工：グレーIP（ケース部）、ブラックIP（ベゼル部）
- 使用電源：ソーラー充電システム
- 駆動時間：フル充電時から運針停止まで約5ヵ月
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- 精度：平均月差±20秒
- その他機能：1／20秒ストップウオッチ、60分計、スプリット、バッテリー充電警告、日付表示
「EFS-S660D-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W38.3×D45.3×H11.6mm
- 質量：129g
- ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
- バンド：メタルバンド（ステンレススチール）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
- 使用電源：ソーラー充電システム
- 駆動時間：フル充電時から運針停止まで約5ヵ月
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- 精度：平均月差±20秒
- その他機能：1／20秒ストップウオッチ、60分計、スプリット、バッテリー充電警告、日付表示