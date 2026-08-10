カシオ計算機は、腕時計「EDIFICE」の新製品として、ソーラー駆動のアナログクロノグラフ「EFS-S660」シリーズ2モデルを8月7日に発売した。価格は各33,000円。ラインアップは、樹脂バンドの「EFS-S660PB-1AJF」と、メタルバンドの「EFS-S660D-1AJF」の2種類。

  • 樹脂バンドの「EFS-S660PB-1AJF」

    樹脂バンドの「EFS-S660PB-1AJF」

  • メタルバンドの「EFS-S660D-1AJF」

    メタルバンドの「EFS-S660D-1AJF」

EFS-S660シリーズは、「Speed ＆ Intelligence」をコンセプトに掲げるEDIFICEのアナログクロノグラフ。ドライビングシーンを想起させる躍動感と、無駄を削ぎ落とした機能美を追求し、計測に必要な機能を幅38.3mmのコンパクトなケースに凝縮したという。

12時位置に固定したクロノグラフ針により、1／20秒単位の計測に対応。外周部にタキメーターを配し、ダイアルにはテクスチャ加工を施しながら、ソーラーパワーのための光透過性も確保。視認性を重視したクロノグラフ針により、瞬時に読み取れるとしている。

ガラスには内面反射防止コーティングを施したサファイアガラスを採用。10気圧防水やソーラー充電システムを備える。ストップウオッチは1／20秒単位、最大60分までの計測とスプリット計測に対応するほか、日付表示やバッテリー充電警告も搭載した。フル充電時から運針が停止するまでの駆動時間は約5カ月。

EFS-S660PB-1AJFは、グレーIP加工を施したケースとブラックIP加工のベゼルに、樹脂バンドと赤いクロノグラフ針を組み合わせたスポーティなモデルで、質量は71g。EFS-S660D-1AJFは、ステンレススチール製のケースとメタルバンドに青いクロノグラフ針を配した精悍なモデルで、質量は129g。

  • 「EFS-S660」キービジュアル

    「EFS-S660」キービジュアル

「EFS-S660PB-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W38.3×D45.3×H11.6mm
  • 質量：71g
  • ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
  • 表面加工：グレーIP（ケース部）、ブラックIP（ベゼル部）
  • 使用電源：ソーラー充電システム
  • 駆動時間：フル充電時から運針停止まで約5ヵ月
  • バンド装着可能サイズ：145～215mm
  • 精度：平均月差±20秒
  • その他機能：1／20秒ストップウオッチ、60分計、スプリット、バッテリー充電警告、日付表示

「EFS-S660D-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W38.3×D45.3×H11.6mm
  • 質量：129g
  • ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
  • バンド：メタルバンド（ステンレススチール）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
  • 使用電源：ソーラー充電システム
  • 駆動時間：フル充電時から運針停止まで約5ヵ月
  • バンド装着可能サイズ：150～205mm
  • 精度：平均月差±20秒
  • その他機能：1／20秒ストップウオッチ、60分計、スプリット、バッテリー充電警告、日付表示