カシオ計算機は、腕時計「EDIFICE」の新製品として、ソーラー駆動のアナログクロノグラフ「EFS-S660」シリーズ2モデルを8月7日に発売した。価格は各33,000円。ラインアップは、樹脂バンドの「EFS-S660PB-1AJF」と、メタルバンドの「EFS-S660D-1AJF」の2種類。

EFS-S660シリーズは、「Speed ＆ Intelligence」をコンセプトに掲げるEDIFICEのアナログクロノグラフ。ドライビングシーンを想起させる躍動感と、無駄を削ぎ落とした機能美を追求し、計測に必要な機能を幅38.3mmのコンパクトなケースに凝縮したという。

12時位置に固定したクロノグラフ針により、1／20秒単位の計測に対応。外周部にタキメーターを配し、ダイアルにはテクスチャ加工を施しながら、ソーラーパワーのための光透過性も確保。視認性を重視したクロノグラフ針により、瞬時に読み取れるとしている。

ガラスには内面反射防止コーティングを施したサファイアガラスを採用。10気圧防水やソーラー充電システムを備える。ストップウオッチは1／20秒単位、最大60分までの計測とスプリット計測に対応するほか、日付表示やバッテリー充電警告も搭載した。フル充電時から運針が停止するまでの駆動時間は約5カ月。

EFS-S660PB-1AJFは、グレーIP加工を施したケースとブラックIP加工のベゼルに、樹脂バンドと赤いクロノグラフ針を組み合わせたスポーティなモデルで、質量は71g。EFS-S660D-1AJFは、ステンレススチール製のケースとメタルバンドに青いクロノグラフ針を配した精悍なモデルで、質量は129g。

「EFS-S660PB-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W38.3×D45.3×H11.6mm

W38.3×D45.3×H11.6mm 質量： 71g

71g ケース・ベゼル材質： ステンレススチール

ステンレススチール バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス 表面加工： グレーIP（ケース部）、ブラックIP（ベゼル部）

グレーIP（ケース部）、ブラックIP（ベゼル部） 使用電源： ソーラー充電システム

ソーラー充電システム 駆動時間： フル充電時から運針停止まで約5ヵ月

フル充電時から運針停止まで約5ヵ月 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm 精度： 平均月差±20秒

平均月差±20秒 その他機能： 1／20秒ストップウオッチ、60分計、スプリット、バッテリー充電警告、日付表示

「EFS-S660D-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。