カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、7人組HIPHOP／R＆Bグループ「XG」との初のコラボレーションモデル「GM-S5600XG／GMA-S110XG」を6月12日に発売する。
価格は「GM-S5600XG」が36,300円、「GMA-S110XG」が25,300円。CASIOオンラインストアでは、両モデルの抽選予約販売が行われる。
XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成されるHIPHOP／R＆Bグループ。「X-POP」という新たな音楽ジャンルを確立し、独自のスタイルを築くXGの姿が、耐衝撃性とユニークなデザインでブランドを確立している「G-SHOCK」と相通じることから、2025年7月よりグローバルアンバサダー契約を結んでいる。今回のモデルは、XGとの初のコラボレーションモデル。
GM-S5600XGは、「G-SHOCK」初号機の角型フォルムを継承する「5600」シリーズをベースとしたモデル。風防ガラスにレインボーの蒸着加工を施し、見る角度によって色彩が変化するデザインに仕上げた。
さまざまな角度に応じて異なる表情を見せる特徴により、XGの多面的な魅力を表しているという。バンドとベゼルはシックなブラックでまとめ、日常使いしやすいモデルに仕上げた。
GMA-S110XGは、立体的な文字板が特徴の「110」シリーズをベースに、ビビッドなピンクのバンドとベゼルを採用したモデル。バンドとベゼルには、異なる色の樹脂を混ぜ合わせるガラール成形を用い、色が不規則に溶け合う唯一無二のマーブル模様を実現。文字板には偏光塗装を施し、角度によって色彩が変化する仕様とした。90年代R＆Bが持つエネルギッシュな空気感をまとった、ポップで躍動感のある世界観を表現した。
両モデルとも、文字板、遊環、裏蓋にXGのロゴを配し、特別モデルとしての存在感を高めた。また、それぞれスペシャルパッケージも用意される。
「GM-S5600XG」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W38.4×D10.9×H43.8mm
- 質量：50g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～190mm
- その他機能：1／100秒ストップウオッチ（24時間計、スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照付き、ホワイト）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替
「GMA-S110XG」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W45.9×D15.8×H49mm
- 質量：56g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）
- 電池寿命：約2年
- バンド装着可能サイズ：135～200mm
- その他機能：ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市、29タイムゾーン、サマータイム設定付き、UTC時刻表示、ホームタイム都市入替）、1／1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測、ラップ／スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ付き）、時報、LEDライト（オートライト、残照付き、アンバー）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替