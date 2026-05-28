カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、7人組HIPHOP／R＆Bグループ「XG」との初のコラボレーションモデル「GM-S5600XG／GMA-S110XG」を6月12日に発売する。

価格は「GM-S5600XG」が36,300円、「GMA-S110XG」が25,300円。CASIOオンラインストアでは、両モデルの抽選予約販売が行われる。

XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成されるHIPHOP／R＆Bグループ。「X-POP」という新たな音楽ジャンルを確立し、独自のスタイルを築くXGの姿が、耐衝撃性とユニークなデザインでブランドを確立している「G-SHOCK」と相通じることから、2025年7月よりグローバルアンバサダー契約を結んでいる。今回のモデルは、XGとの初のコラボレーションモデル。

GM-S5600XGは、「G-SHOCK」初号機の角型フォルムを継承する「5600」シリーズをベースとしたモデル。風防ガラスにレインボーの蒸着加工を施し、見る角度によって色彩が変化するデザインに仕上げた。

さまざまな角度に応じて異なる表情を見せる特徴により、XGの多面的な魅力を表しているという。バンドとベゼルはシックなブラックでまとめ、日常使いしやすいモデルに仕上げた。

ベゼルカバー部分に硬質なステンレス素材を採用

文字板や遊環、裏蓋にXGロゴ

スペシャルパッケージ付き

GMA-S110XGは、立体的な文字板が特徴の「110」シリーズをベースに、ビビッドなピンクのバンドとベゼルを採用したモデル。バンドとベゼルには、異なる色の樹脂を混ぜ合わせるガラール成形を用い、色が不規則に溶け合う唯一無二のマーブル模様を実現。文字板には偏光塗装を施し、角度によって色彩が変化する仕様とした。90年代R＆Bが持つエネルギッシュな空気感をまとった、ポップで躍動感のある世界観を表現した。

バンドとベゼルにはガラール成形を採用

文字板、遊環、裏蓋にXGロゴ

スペシャルパッケージ付き

両モデルとも、文字板、遊環、裏蓋にXGのロゴを配し、特別モデルとしての存在感を高めた。また、それぞれスペシャルパッケージも用意される。

「GM-S5600XG」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W38.4×D10.9×H43.8mm

W38.4×D10.9×H43.8mm 質量： 50g

50g ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

樹脂／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 145～190mm

145～190mm その他機能： 1／100秒ストップウオッチ（24時間計、スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照付き、ホワイト）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替

「GMA-S110XG」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W45.9×D15.8×H49mm

W45.9×D15.8×H49mm 質量： 56g

56g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種） 電池寿命： 約2年

約2年 バンド装着可能サイズ： 135～200mm

135～200mm その他機能： ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市、29タイムゾーン、サマータイム設定付き、UTC時刻表示、ホームタイム都市入替）、1／1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測、ラップ／スプリット付き）、タイマー（オートリピート）、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ付き）、時報、LEDライト（オートライト、残照付き、アンバー）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替