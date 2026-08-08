カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」の新製品として、小銭や駐車券などを収納できる新構造のリバーシブルバンドを採用した「PRJ-B001EX-1JR」を8月7日に発売した。価格は33,000円。

新モデルは、キャンプ中の行動パターンを分析して開発したもの。バンドに小物用の収納スペースを設け、薪や直売所での買い物、自動販売機の利用など、アウトドアで現金が必要になった際に、車やテントへ財布を取りに戻る手間を省くとしている。

小銭や駐車券などの小物をすぐに取り出せる収納機能

バンドはリバーシブル構造で、裏返すことで時計本体を覆って保護しながら、コインケースとしても使用可能。カラビナの装着にも対応し、バックパックやテント内に吊り下げるなど、状況に応じて使い分けられる。ケースやベゼルなどの主要樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用し、環境負荷の低減にも配慮した。

ベゼルには、45度回転させて状態を切り替えられるロータリーガードベゼルを採用。日常使用時には誤操作の防止に役立ち、アクティビティ時には操作性を高められる構造となっている。

シーンに合わせて切り替えできるロータリーガードベゼル 45°回転時

タフソーラーやスマートフォンとのBluetooth連携に対応し、現在位置と時刻を専用アプリに記録する「タイム＆プレイス」を利用できる。高輝度のダブルLEDライトや10気圧防水、タイマー、ストップウオッチ、アラームなど、アウトドアで役立つ機能も備える。

主な仕様は以下のとおり。