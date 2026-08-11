カシオ計算機は8月7日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、「BG-169GD」シリーズ2モデルを発売した。ブラックの「BG-169GD-1JF」とホワイトの「BG-169GD-7JF」の2種類をラインアップする。価格はいずれも12,650円。
シンプルなラウンドケースと視認性の良いワイドフェイスが特徴で、カラーはブラックとホワイトの2色展開。色あせたようなグレイッシュトーンのグラデーションで、1990年代から2000年代のロックミュージックに着想を得たグランジテイストを表現し、ノスタルジックでありながら洗練された印象に仕上げた。
ベースモデルにはコンパクトな丸型フォルムとフロントプロテクターが特徴の「BG-169」を採用。ベゼルとバンドはマット仕上げとし、落ち着いた表情を演出している。
耐衝撃構造に加え、20気圧防水、ワールドタイム、ストップウオッチなど実用的な機能を搭載し、普段使いからアクティブシーンまで幅広く活躍するとしている。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W42.6×D16.4×H45.9mm
- 質量：43g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：135～200mm
- その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、デイカウンター、電話番号メモリー（最大25件）