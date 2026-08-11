カシオ計算機は8月7日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、「BG-169GD」シリーズ2モデルを発売した。ブラックの「BG-169GD-1JF」とホワイトの「BG-169GD-7JF」の2種類をラインアップする。価格はいずれも12,650円。

シンプルなラウンドケースと視認性の良いワイドフェイスが特徴で、カラーはブラックとホワイトの2色展開。色あせたようなグレイッシュトーンのグラデーションで、1990年代から2000年代のロックミュージックに着想を得たグランジテイストを表現し、ノスタルジックでありながら洗練された印象に仕上げた。

ベースモデルにはコンパクトな丸型フォルムとフロントプロテクターが特徴の「BG-169」を採用。ベゼルとバンドはマット仕上げとし、落ち着いた表情を演出している。

耐衝撃構造に加え、20気圧防水、ワールドタイム、ストップウオッチなど実用的な機能を搭載し、普段使いからアクティブシーンまで幅広く活躍するとしている。

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.6×D16.4×H45.9mm

W42.6×D16.4×H45.9mm 質量： 43g

43g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 135～200mm

135～200mm その他機能： ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、デイカウンター、電話番号メモリー（最大25件）