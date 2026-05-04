カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のMT-Gシリーズから、カーボンとメタルをブラックで統一した新モデル「MTG-B4000B」「MTG-B4000BD」を5月15日に発売する。価格は「MTG-B4000B」が176,000円、「MTG-B4000BD」が203,500円。
MT-Gは、G-SHOCKの起源である樹脂素材とメタル素材を融合し、構造美を追求するシリーズ。新モデルのMTG-B4000は、蓄積された耐衝撃データを活用したAIを用いて開発したデュアルコアガード構造と、カーボンとステンレススチールを組み合わせた異素材融合フレームを採用した。デザイナーのベース案の解析やシミュレーションの最適化をAIが支援し、その結果をデザイナーが再評価する工程を繰り返すことで、機能性と美しさを両立する形状を導き出したという。
カーボン積層フレームは、シート状のカーボンとグラスファイバーを積層した素材を立体加工して成形。ベゼルは内側と外側の2体構造とし、ステンレススチールパーツには部位ごとにヘアライン仕上げとミラー仕上げを使い分け、ブラックIP処理を施した。耐衝撃構造、耐遠心重力性能、耐振動構造を備えたトリプルGレジストにも対応する。裏蓋には、粉末状の金属を成形するMIM（メタルインジェクションモールディング）を用い、立体的な形状でケースを保護している。
「MTG-B4000B」は、カーボン積層フレームやダイアルにレッドをアクセントとして配し、ソフトウレタンバンドを組み合わせたスポーティなモデル。一方の「MTG-B4000BD」は、ステンレススチールとカーボンファイバー強化樹脂を重ねたレイヤーコンポジットバンドを採用し、メタルの堅牢さと樹脂の軽やかさを両立したとしている。
機能面では、専用アプリ「CASIO WATCHES」と連携し、Bluetooth通信により時刻情報を取得できる。マルチバンド6、タフソーラー、針位置自動補正機能、高輝度LEDライト、20気圧防水なども備えた。透明度の高いサファイアガラスや、カシオ山形工場の微細加工技術によるダイアルデザインなど、細部の仕上げにもこだわったという。
「MTG-B4000B」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W45.3×D14.4×H56.6mm
- 質量：112g
- ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂／ステンレススチール
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
- 構造：トリプルGレジスト（耐衝撃構造・耐遠心重力性能・耐振動構造）、カーボンコアガード構造
- 使用電源：タフソーラー
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索
- その他機能：マルチバンド6（日本・北米・ヨーロッパ・中国対応）、ワールドタイム（世界27都市／38タイムゾーン、サマータイム自動設定付き）、ストップウオッチ（1秒／24時間計）、タイマー（セット単位1分、最大24時間）、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照付き）、フルオートカレンダー、針位置自動補正、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、日付・曜日表示、ネオブライト
「MTG-B4000BD」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W45.3×D14.4×H56.6mm
- 質量：178g
- ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂／ステンレススチール
- バンド：レイヤーコンポジットバンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
- 構造：トリプルGレジスト（耐衝撃構造・耐遠心重力性能・耐振動構造）、カーボンコアガード構造
- 使用電源：タフソーラー
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索
- その他機能：マルチバンド6（日本・北米・ヨーロッパ・中国対応）、ワールドタイム（世界27都市／38タイムゾーン、サマータイム自動設定付き）、ストップウオッチ（1秒／24時間計）、タイマー（セット単位1分、最大24時間）、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照付き）、フルオートカレンダー、針位置自動補正、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、日付・曜日表示、ネオブライト