カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のMT-Gシリーズから、カーボンとメタルをブラックで統一した新モデル「MTG-B4000B」「MTG-B4000BD」を5月15日に発売する。価格は「MTG-B4000B」が176,000円、「MTG-B4000BD」が203,500円。

MTG-B4000BD キービジュアル

MT-Gは、G-SHOCKの起源である樹脂素材とメタル素材を融合し、構造美を追求するシリーズ。新モデルのMTG-B4000は、蓄積された耐衝撃データを活用したAIを用いて開発したデュアルコアガード構造と、カーボンとステンレススチールを組み合わせた異素材融合フレームを採用した。デザイナーのベース案の解析やシミュレーションの最適化をAIが支援し、その結果をデザイナーが再評価する工程を繰り返すことで、機能性と美しさを両立する形状を導き出したという。





ソリッドな輝きを引き出す メタル仕上げ

カーボン積層フレームは、シート状のカーボンとグラスファイバーを積層した素材を立体加工して成形。ベゼルは内側と外側の2体構造とし、ステンレススチールパーツには部位ごとにヘアライン仕上げとミラー仕上げを使い分け、ブラックIP処理を施した。耐衝撃構造、耐遠心重力性能、耐振動構造を備えたトリプルGレジストにも対応する。裏蓋には、粉末状の金属を成形するMIM（メタルインジェクションモールディング）を用い、立体的な形状でケースを保護している。

AI活用が拓く タフネスデザインの新境地 異素材融合フレーム採用の独自構造（画像はMTG-B4000B）

強く美しいサイドビューを 生み出す カーボン積層フレーム（※画像はMTG-B4000B）

精緻な表情を宿したマルチレイヤーダイアル

さらなる強さを追求 TRIPLE G RESIST

「MTG-B4000B」は、カーボン積層フレームやダイアルにレッドをアクセントとして配し、ソフトウレタンバンドを組み合わせたスポーティなモデル。一方の「MTG-B4000BD」は、ステンレススチールとカーボンファイバー強化樹脂を重ねたレイヤーコンポジットバンドを採用し、メタルの堅牢さと樹脂の軽やかさを両立したとしている。

時をより正確に、確実に Bluetooth搭載電波ソーラー（※画像はMTG-B4000B）

ライト点灯時





文字盤

機能面では、専用アプリ「CASIO WATCHES」と連携し、Bluetooth通信により時刻情報を取得できる。マルチバンド6、タフソーラー、針位置自動補正機能、高輝度LEDライト、20気圧防水なども備えた。透明度の高いサファイアガラスや、カシオ山形工場の微細加工技術によるダイアルデザインなど、細部の仕上げにもこだわったという。

「MTG-B4000B」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W45.3×D14.4×H56.6mm

W45.3×D14.4×H56.6mm 質量： 112g

112g ケース・ベゼル材質： カーボンファイバー強化樹脂／ステンレススチール

カーボンファイバー強化樹脂／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス 構造： トリプルGレジスト（耐衝撃構造・耐遠心重力性能・耐振動構造）、カーボンコアガード構造

トリプルGレジスト（耐衝撃構造・耐遠心重力性能・耐振動構造）、カーボンコアガード構造 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索 その他機能： マルチバンド6（日本・北米・ヨーロッパ・中国対応）、ワールドタイム（世界27都市／38タイムゾーン、サマータイム自動設定付き）、ストップウオッチ（1秒／24時間計）、タイマー（セット単位1分、最大24時間）、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照付き）、フルオートカレンダー、針位置自動補正、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、日付・曜日表示、ネオブライト

「MTG-B4000BD」の主な仕様は以下のとおり。