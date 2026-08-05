カシオ計算機は8月3日、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、歩数計測機能とスマートフォン連携機能を搭載したデジタルウオッチ「F-B100W」を発表した。8月7日に発売する。価格は各8,800円。カラーバリエーションは「F-B100W-1AJF」「F-B100W-1BJF」「F-B100W-3AJF」の3種類。

F-B100Wは、1980年代から続く同社のデジタルウオッチの定番スタイルを取り入れたモデル。シンプルな角型ケースと大型のデジタル液晶を組み合わせ、表面には「F-91W」と同じデザインを採用した。Bluetoothと歩数計測機能を搭載しながら、厚さ8.8mm、質量26gの薄型・軽量設計としている。







内蔵する3軸加速度センサーで歩数を自動計測し、その日の歩数や目標達成率を液晶画面で確認できる。一定時間の歩数が少ない場合に知らせるステップリマインダーや、1時間ごとの歩数を表示する歩数グラフも備えた。

専用アプリ「CASIO WATCHES」とBluetoothで連携し、時刻の自動修正や各種機能の設定に対応。時計で計測した歩数データをアプリへ転送し、ライフログとして管理できる。ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、携帯電話探索なども利用できる。

バンド裏面には汗を逃がすスリット形状を採用。バンドの主な樹脂部品には、バイオマスプラスチックを使用した。

主な仕様は以下のとおり。