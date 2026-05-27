カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」最上位シリーズ「MR-G」の新製品として、"FROGMAN（フロッグマン）"「MRG-BF1000EB」を6月12日に発売すると発表した。価格は1,210,000円。生産台数は世界限定800本。

「MR-G」30周年を記念した特別モデルで、極地の海で海水が凍結し海中に氷の柱を形成する自然現象「ブライニクル」をテーマにデザインされた本格ダイバーズウオッチ。ISO200m潜水用防水性能を備えている。

ベゼルには、純チタンの約4倍の硬度を誇る合金「COBARION」を採用。宝石研磨職人・小松一仁氏（Komatsu Cutting Factory代表）の監修のもと、職人が一つひとつファセットカットを施している。螺旋状に刻まれた無数のカット面に耐傷性に優れたブルーAIP処理を加えることで、ブライニクルの渦を巻くような造形を表現した。

FROGMANの特徴である左右非対称デザインを引き立てる2つのフロントビスには、57面ラウンドブリリアントカットのラボグロウンブルーサファイアを配置。裏蓋にはカエルのキャラクターに加え、「MR-G 30TH」の文字とシリアルナンバーが刻印されている。

高硬度合金の「COBARION」にファセットカットを施したベゼル

ラボグロウンブルーサファイヤ

裏蓋

70個以上のパーツでケースを構成

バンドは、変色や汚れ、経年劣化に強いデュラソフトバンドと、チタンブレスレットの2種類を用意し、用途に応じて付け替えが可能。時計本体・付属ブレスレット・交換工具は、日本発のラゲージブランド「プロテカ」と共同開発した専用ボックスに同梱して提供される。

2種類の付け替えバンド

MR-G 30周年を飾る特別仕様

「プロテカ」と共同開発した専用ボックス

ダイビングスペック

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W49.7×D18.6×H56mm

W49.7×D18.6×H56mm 質量： 132g

132g ケース・ベゼル材質： チタン／コバリオン

チタン／コバリオン バンド： デュラソフトバンド（フッ素ラバー）、付属バンド付き

デュラソフトバンド（フッ素ラバー）、付属バンド付き 防水性能： ISO200m潜水用防水

ISO200m潜水用防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス、球面・曲面ガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス、球面・曲面ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種） 使用電源： タフソーラー（ソーラー充電システム）

タフソーラー（ソーラー充電システム） バンド装着可能サイズ： 150～220mm

150～220mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ダイビングログ、タイドグラフ設定（世界約3300ポイント）、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ダイビングログ、タイドグラフ設定（世界約3300ポイント）、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書 その他機能： 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6、Bluetoothによる時刻自動修正、ネオブライト、ダイビング（潜水時間計測、水面休息時間表示、ダイビングログ取得）、デュアルタイム、タイドグラフ、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照付き）、フルオートカレンダー、針位置自動補正、パワーセービング、針退避、日付・曜日表示