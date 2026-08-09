カシオ計算機は8月3日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MASTER OF G」シリーズから、大地と空が出会う黄金の地平線をテーマにした新色シリーズ「MASTER IN HORIZON GOLD」全3モデルを発表した。

発売日は8月7日。価格は「GW-9500MH-5JF」が63,800円、「GG-B100XMH-5AJF」が60,500円、「GR-B300H-5AJF」が49,500円。

「MASTER IN HORIZON GOLD」キービジュアル

過酷な環境下での使用を想定した「MASTER OF G」シリーズの新製品で、ベースには陸の極地を想定した「MUDMAN」（GW-9500）、「MUDMASTER」（GG-B100）、空をコンセプトとした「GRAVITYMASTER」（GR-B300）を採用した。

各モデルとも、ライトイエローゴールドIPを施したメタルベゼルと、要所にブラウンIPを施したメタルパーツを配し、ダークブラウンのレジンバンドを組み合わせることで、自然の持つ力強さを表現したという。

「GW-9500MH-5JF」は、耐衝撃構造と防塵・防泥構造を採用し、電波ソーラーとトリプルセンサーを搭載する。方位、高度・気圧、温度を計測し、過酷な環境下での活動をサポートする。方位表示の視認性を高めたデュプレックスLCDの採用により、デジタルコンパスの実用性も高めたとしている。

「GG-B100XMH-5AJF」は、ステンレススチール製のベゼルで洗練された質感を実現した。ケースにはカーボンファイバー強化樹脂を用いて破損や変形を抑制し、高い気密性と耐衝撃性を確保している。加えて、泥の侵入を防ぐフィルターや、衝撃に強いグラスファイバー強化樹脂製のバックカバーなどを備える。

機能面では、方位、高度・気圧、温度に加えて歩数を計測できる。専用アプリによる時計設定のほか、時計で取得した高度とスマートフォンで取得した経路をアプリに自動記録するミッションログなどを搭載し、すばやい判断と的確な行動をサポートするという。

「GR-B300H-5AJF」は、次世代航空機を着想源としたシームレスなベゼルと「カーボンコアガード構造」により、力強いフォルムと耐久性を実現した。ホームタイム時刻入替やデュアルタイムに対応し、海外渡航時などに役立つという。

立体的な大型時字とワイドフェイスで視認性を確保し、9時側のディスク針にはデュアルコイルモーターを採用。機能美とダイナミックな針の動きを楽しめる仕様に仕上げたとしている。

「GW-9500MH-5JF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W52.7×D14.8×H56.7mm

W52.7×D14.8×H56.7mm 質量： 88g

88g ケース・ベゼル材質： カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール

カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）／防塵・防泥構造（マッドレジスト）／カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）／防塵・防泥構造（マッドレジスト）／カーボンコアガード構造 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： 電波時計（MULTIBAND6）、方位計測、高度計測、気圧計測、温度計測、ワールドタイム、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、フルオートカレンダー、LEDバックライト、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター、12／24時間制表示切替、デュプレックスLCディスプレイ

「GG-B100XMH-5AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W51.3×D19.4×H55.4mm

W51.3×D19.4×H55.4mm 質量： 104g

104g ケース・ベゼル材質： カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール

カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス／球面・曲面ガラス

無機ガラス／球面・曲面ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）／防塵・防泥構造（マッドレジスト）／カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）／防塵・防泥構造（マッドレジスト）／カーボンコアガード構造 電池寿命： 約2年

約2年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ライフログデータ、ミッションログ、ロケーションインジケーター、ロケーションメモリー、モードカスタマイズ、自動高度補正、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ライフログデータ、ミッションログ、ロケーションインジケーター、ロケーションメモリー、モードカスタマイズ、自動高度補正、携帯電話探索 その他機能： 方位計測、高度計測、気圧計測、温度計測、歩数計測、ワールドタイム、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、針退避、ネオブライト

「GR-B300H-5AJF」の主な仕様は以下のとおり。