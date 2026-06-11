クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（2026年9月11日公開 配給：ビターズ・エンド／ユニバーサル映画）の本予告とメインビジュアルが公開となった。

『オデュッセイア』は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランドなど世界各地で撮影を行ったアクション映画。本作は、ホメロスの原点ともいえる叙事詩を、長編映画史上初めてIMAXフィルムスクリーンで映像化。「オデュッセイア」は、古代ギリシャの詩人ホメロスによって書かれた英雄譚で、西洋文学の金字塔にして世界最初の物語のひとつとして知られている。トロイア戦争の終結後、イタケの王・オデュッセウスは、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし、彼の前には、神々の介入、怪物、そして荒れ狂う海など容赦ない試練が立ちはだかる。映画『オデュッセイア』は、10年にも及ぶ主人公の壮大なる旅と冒険を描き出す。

オデュッセウスを演じるのは、『インセプション』（2014）『オッペンハイマー』（2023）にも出演しているマット・デイモン。そのほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・ パティンソン、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン、現時点で役どころは不明だがルピタ・ニョンゴらがキャスティングされている。 製作は、エマ・トーマスとクリストファー・ノーランの制作会社・シンコピーが手掛ける。エグゼクティブプロデューサーはトーマス・ヘイスリップ。

新たにオデュッセウスを捉えた場面写真が公開

この度公開となった、新ビジュアルには、巨人兵と対峙するオデュッセウスの勇姿が描かれている。全編IMAXで撮影された本作のアクションシーンの迫力とスケールに期待が高まる仕上がりだ。あわせて公開となった場面写真は、オデュッセウスを捉えた一枚。オデュッセウスの背後には、ギリシャ軍の船と兵士たち。トロイア戦争で勝利を収めたオデュッセウス一行が、神々の介入、怪物、荒れ狂う海といった試練だらけの故郷への帰還の旅に向かう直前のカットだ。

ムビチケ前売券の販売も発表に

また、本作のムビチケ前売券の販売が発表となった。カードタイプの前売券であるムビチケカードに加え、オンラインで購入できるムビチケオンライン券も販売。各種ムビチケ前売券は、6月12日より、一部劇場を除く全国の上映劇場ほかにて 1,600円で販売する。販売期間は6月12日10時から9月10日23時59分まで。

ムビチケ前売券（カード）

一部を除く全国の上映劇場およびメイジャー通販サイト

ムビチケ前売券（カード／オンライン）

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