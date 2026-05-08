クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（2026年9月11日公開 配給：ビターズ・エンド／ユニバーサル映画）の本予告とメインビジュアルが公開となった。

『オデュッセイア』は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランドなど世界各地で撮影を行ったアクション映画。本作は、ホメロスの原点ともいえる叙事詩を、長編映画史上初めてIMAXフィルムスクリーンで映像化している。古代ギリシャの詩人ホメロスによって書かれた英雄譚「オデュッセイア」は、西洋文学の金字塔にして世界最初の物語のひとつとして知られている。トロイア戦争の終結後、イタケの王・オデュッセウスは、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし、彼の前には、神々の介入、怪物、そして荒れ狂う海など容赦ない試練が立ちはだかる。映画『オデュッセイア』は、10年にも及ぶ主人公の壮大なる旅と冒険を描き出す。

ノーランは「この物語は、三千年もの間、世代を超えて人々を魅了してきた。これは単なる"ひとつの物語"ではない。"物語そのもの"なんだ」と今「オデュッセイア」を映画化する理由を明かしている。今回公開となったメインビジュアルでは、トロイの木馬を背に果敢に戦う主人公オデュッセウスの勇姿が描かれている。

オデュッセウスを演じるのは、『インセプション』（2014）『オッペンハイマー』（2023）にも出演しているマット・デイモン。そのほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・ パティンソン、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン、現時点で役どころは不明だがルピタ・ニョンゴらがキャスティングされている。 製作は、エマ・トーマスとクリストファー・ノーランの制作会社・シンコピーが手掛ける。エグゼクティブプロデューサーはトーマス・ヘイスリップ。

本予告では、トロイア戦争後、家族が待つ故郷へ帰還を願うイタケの王・オデュッセウス、彼の帰りを待つ妻・ペネロペと息子・テーレマコス、妻や財産の略奪を企てる男の姿が。立ちはだかる多くの試練、それでもなお「誰も私の帰郷を阻むことはできない、神ですらも。」とオデュッセウスは力強く宣言する。ノーラン監督にとっては、20年越しとなる念願の映像化であり集大成的作品を予感させ、史上最大のスケールと壮大なドラマを期待させる内容となっている。