NBCユニバーサル・エンターテイメントは、ディン・ユーシーとビクトリア共演のドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』のU-NEXT独占先行配信および、DVDリリースに先駆け、本編の第1話をYoutubeにて特別公開した。また、ヒロインを演じるビクトリアから日本のファンへのメッセージ映像も公開されている。

ディン・ユーシーとビクトリア共演のドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』

『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』は、墨書白（モー・シューバイ）の小説「山河の枕」を原作としたロマンス・アクション時代劇。ディン・ユーシーとビクトリアが初共演し、ジョウ・ジンタオが監督を務めている。本作は2026年5月1日より、U-NEXTで独占先行配信が開始となり、7月8日にDVDがリリースとなる。全40話の構成で、U-NEXTでは5月1日に第1話から第20話、6月1日から第21話から最終話が配信となる。DVDは第1話から第14話を収録したDVD-SET1が7月8日に、第15話から第28話を収録したDVD-SET2が8月5日に、第29話から最終話と特典映像（メイキング集）を収録したDVD-SET3が9月2日に発売となる。価格はいずれも17,600円で、三方背ケース付き。さらに4Pのリーフレットが特典として封入される。また、レンタルDVDもセルDVDと同時にリリース。セル・レンタルDVDともに発売・販売元はハピネット・メディアマーケティングとなる。

人物相関図

この度、U-NEXT独占先行配信および、DVDリリースに先駆け、本編の第1話がYoutubeにて公開された。また、ヒロインを演じるビクトリアから日本のファンへのメッセージ映像も公開されている。

公開された第1話では、主人公たちの風変わりな出会いが描かれる。大遂（たいすい）と北岐（ほくき）の戦いで大遂・楚（そ）家軍の大将軍が戦死するが、その娘・楚瑜（そゆ/ビクトリア）は、父の死の裏に軍事機密の漏洩があるのではないかと疑念を抱く。 半年後、北岐との戦に勝利した衛（えい）家軍が都へ凱旋する。衛家の七男・衛韞（えいうん/ディン・ユーシー）が馬に乗り意気揚々と通りを進む中、赤い衣をまとって春風楼の屋根に現れた楚瑜が突然剣舞を舞い始める。突飛な行動をとる彼女を警戒と好奇心の入り混じった目で見る衛韞だったが、衛家の長男・衛珺（えいくん）が到着するや、楚瑜は衛珺に衆人の前で求婚する。ざわつく弟たちの前で、衛珺は「私は国に身を捧げる者」と求婚を断るが、実は楚瑜の真の目的は、軍械司（ぐんかいし）を率いる衛家の長男に、機密漏洩疑惑の調査への協力を依頼することだった。 それを知った衛珺は……。そしてここから、衛家にも陰謀の影が忍び寄り、将軍家の末息子・衛韞の過酷な運命が動き始める。 果たして悲劇の裏に何が隠されているのか？ うず巻く陰謀に衛韞と楚瑜が力を合わせて立ち向かっていく中で、次第に芽生える許されぬ愛の行方は――。