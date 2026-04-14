U-NEXTは、シン・ヘソンとコンミョンW主演の韓国ラブコメディ『秘密の監査 -Filing for Love-』を2026年4月25日より独占見放題で配信開始する。配信開始日は、韓国放送と同日となっており、毎週土‧日曜日に最新話が更新される。

シン・ヘソンとコンミョンW主演の韓国ラブコメディ『秘密の監査 -Filing for Love-』がU-NEXTで2026年4月25日より独占見放題で配信開始

『秘密の監査 -Filing for Love-』は、秘密を抱えるカリスマ監査室長と、一瞬にして社内不倫担当に左遷された社内監査室エースのオフィスラブコメディ。

本作で監督を務めるのは、『あいつは黒炎竜』（2025）『流れ星』（流れ星）など数々のラブロマンスを手がけたイ‧スヒョン。秘密を抱える、冷徹な監査室長チュ‧イナ役を務めるのは、『私のヘリへ ～惹かれゆく愛の扉～』（2024）『哲仁王后 〜俺がクイーン!?』（2020）などで存在感を示したシン‧ヘソン。社内では「彼女に目をつけられたら最後」と恐れられるほど、鋭く、そして破天荒に監査の目を光らせるイナ。強烈なキャラクターを体現するシン‧ヘソンの熱演は必見だ。

イナの部下で、監査室のエースとして完璧な人生を歩んでいた矢先、突然「社内不倫担当」へ左遷されたノ‧ギジュン役は、『私が死ぬ一週間前』（2025）『禁酒をお願い』（2025）などのロマンスで甘い演技を見せたコンミョンが演じる。

ティザー映像では、イナから突如左遷を言い渡され、彼女に振り回されながらも必死に食らいつくギジュンの姿が捉えられている。さらには、最悪の出会いだったはずの二人の距離が急接近する様子も映し出され、本編への期待が一層膨らむ。