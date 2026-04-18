アレックス・パーキンソン監督、ウディ・ハレルソン、シム・リウ、フィン・コール共演のサバイバルスリラー『ラスト・ブレス』のDVDが2026年7月29日に発売となる。価格は4,400円。
『ラスト・ブレス』は、実際に起こった潜水事故を緻密なリサーチに基づいて監督のアレックス・パーキンソンが映像化したサバイバル・スリラー。物語は、深海の密閉空間という逃げ場のない環境で展開される。極限の中で試されるのは、知識や体力だけでなく、人を思う心と信頼関係。公開時、スリルだけでなく、深い感動と余韻を残すヒューマンドラマとして高く評価された。
経験豊富な最年長の潜水士ダンカンを人間味豊かに演じるのは、『ラリー・フリント』（1996）『スリー・ビルボード』（2017）などでアカデミー賞に3度ノミネートされたウディ・ハレルソン。加えて、マーベルのスーパーヒーロー映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のタイトルロールを演じて脚光を浴びたシム・リウがストイックな潜水士のデイヴ、Netflixの人気ドラマシリーズ「ピーキー・ブラインダーズ」（2013）のフィン・コールが絶体絶命の危機に見舞われるクリスに扮し、迫真の演技を披露している。
映像特典として、予告編（特報と本予告）を収録している。
■ストーリー
北海でガス・パイプラインの補修を行うため、スコットランドから出航した潜水支援船タロス号。ダンカン（ウディ・ハレルソン）、デイヴ（シム・リウ）、クリス（フィン・コール）の3人の飽和潜水士が水深91mの海底で作業している最中、タロス号がコンピュータシステムの異常で制御不能に陥り、命綱が切れたクリスが深海に投げ出されてしまう。緊急用の酸素残量は、わずか10分。海底の潜水ベルにとどまったダンカンとデイヴ、海上のタロス号の乗組員たちは、あらゆる手を尽くして救助を試みるが……。
■出演者（役名：俳優名）
ダンカン：ウディ・ハレルソン
デイヴ：シム・リウ
クリス：フィン・コール
アンドレ：クリフ・カーティス
■スタッフ
監督：アレックス・パーキンソン
原作：ドキュメンタリー『ラスト・ブレス』（メットフィルム）
脚本：ミッチェル・ラフォーチュン アレックス・パーキンソン＆デヴィッド・ブルックス
発売元：キノフィルムズ／木下グループ
販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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