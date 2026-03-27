ジェラルド・バトラー主演のクライムアクション映画『アウトローズ』が、2026年4月24日0時よりAmazon Prime Videoにて見放題独占配信されることが決定した。

『アウトローズ』は、型破りな刑事"ビッグ・ニック"をジェラルド・バトラーが演じ、ニックがかつて逃した最凶強盗犯にして宿敵であるドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）を追跡する中、さまざまな策略と裏切りが交錯し、やがて思いもよらぬ共闘へと発展していくクライムアクション。ドニーを演ずるオシェア・ジャクソン・Jr.は、ラッパーのアイス・キューブの実子。監督と脚本はシリーズ前作に続いてクリスチャン・グーデガストが務める。