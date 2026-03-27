ジェラルド・バトラー主演のクライムアクション映画『アウトローズ』が、2026年4月24日0時よりAmazon Prime Videoにて見放題独占配信されることが決定した。
『アウトローズ』は、型破りな刑事"ビッグ・ニック"をジェラルド・バトラーが演じ、ニックがかつて逃した最凶強盗犯にして宿敵であるドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）を追跡する中、さまざまな策略と裏切りが交錯し、やがて思いもよらぬ共闘へと発展していくクライムアクション。ドニーを演ずるオシェア・ジャクソン・Jr.は、ラッパーのアイス・キューブの実子。監督と脚本はシリーズ前作に続いてクリスチャン・グーデガストが務める。
休職処分中のロサンゼルス郡保安局刑事ニック（ジェラルド・バトラー）は、銀行強盗事件ののち逃亡したドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）の行方を追って、単身ヨーロッパへ。やがて、ドニーが窃盗を繰り返す犯罪組織と行動を共にしているとの情報を掴んだニックは、世界最大のダイヤモンド取引所を狙う強盗計画に巻き込まれていく。
■役名：キャスト
ニコラス・オブライエン：ジェラルド・バトラー
ドニー・ウィルソン：オシェア・ジャクソン・Jr.
クレオパトラ：エヴィン・アフマド
スラヴコ：サルヴァトーレ・エスポジト
ドラガン：オーリ・シューカ
■スタッフ
監督/製作総指揮/脚本：クリスチャン・グーデガスト
キャラクター作成：ポール・シュアリング
製作総指揮：グレッグ・レンカー、グレゴワール・ジャンソラン、クリスチャン・ペアレント、マーク・シャバーグ、ゼブ・フォアマン、ジェン・ゴートン
製作：タッカー・トゥーリー、ジェラルド・バトラー、アラン・シーゲル、マーク・キャントンほか
撮影：テリー・ステイシー
編集：ロバート・ノード
音楽：ケヴィン・マトリー
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