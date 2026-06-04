映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の「超絶アクション編」と銘打った特別映像と、キャラクターポスター5種が公開となった。

この度公開となった特別映像は、スーパーガール／カーラ（ミリー・オールコック）が「スーパーマンと私は"ヒーロー"に対する考え方が全く違うの」と語る印象的な台詞から幕を開ける。続けて「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と、自身の信念を言葉にし、彼女がスーパーマンとは異なる価値観で戦うヒーローであることを提示する。さらに、スーパーマンの拠点である"孤独の要塞"を訪れる場面も映し出され、ふたりの関係性が物語の中でどう作用していくのか期待が高まる。

また、本映像には、初出しとなる超絶アクションシーンがこれでもかと詰め込まれている。攻撃をかいくぐりながら宇宙を縦横無尽に 飛び回るカーラの姿はまさに規格外。そんな彼女の前に立ちはだかるのが、クレム（マティアス・スーナールツ）率いるブリガンズだ。クレムの策略によって、カーラの相棒である"スーパードッグ"のクリプトが毒に侵されてしまい、物語は一気に緊迫感を増していく。さらに、家族の仇を討つためクレムに復讐を誓う異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）も加わり、カーラの旅は同じ痛みを抱える者とともに、新たな局面を迎えることになる。

さらに、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）も大暴れする場面も。バイクからミサイルを放ち、爆炎の中から現れて「パーティーの時間だ」と告げる姿は、登場した瞬間から空気を塗り替える大迫力。鎖鎌を振り回して敵を蹂躙するロボとカーラの共闘シーンも描かれ、戦いのスケールはどんどん大きくなっていく。水と油に見えるカーラとロボの2人は、一体なぜ共に戦うこととなったのか……!?

そして見逃せないのが、スーパーマン（デイビッド・コレンスウェット）からカーラへ＜S マーク＞のコスチュームが手渡される場面。「派手だけど、ヒーローだってわかるだろ」と語りかけるその一瞬は、カーラが"スーパーガール"として踏み出す決定的な瞬間を捉えている。スーパーマンが今作で果たす役割からも目が離せない。果たしてカーラは、毒に侵されたクリプトを救い出せるのか？ そして、宇宙の破壊を目論むクレムの魔の手から銀河を守り抜けるのか？

あわせて、キャラクターポスター5種も到着した。スーパーガールをはじめ、ルーシー、ロボ、クリプト、宿敵であるクレムまで、物語を動かすキーマンたちの個性と存在感がパンクでカラフルなトーンで描かれ、スーパークールに仕上っている。