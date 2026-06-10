ジェシー・バックリーがアカデミー賞主演女優賞を受賞した、クロエ・ジャオ監督作品『ハムネット』のブルーレイ＋DVD セットが2026年8月19日に発売となる。価格は5,390円。同日にレンタルDVDもリリースとなる。

ブルーレイ＋DVD セット

レンタルDVD

『ハムネット』は、マギー・オファーレルによる同名小説を原作に、ウィリアム・シェイクスピアの代表作のひとつ『ハムレット』の誕生の裏側に秘められた物語を描き出す。第98回アカデミー賞には、8部門でノミネートされ、ウィリアムの妻・アグネスを演じたジェシー・バックリーが主演女優賞を受賞している。

ウィリアム役には、『aftersun/アフターサン』（2022）『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）などに出演しているポール・メスカル。そのほか、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンら実力派が顔を並べる。

撮影監督は、『関心領域』（2023）『イーダ』（2013）のウカシュ・ジャル。音楽はマックス・リヒターが担当する。また本作には、BAFTA賞に3度ノミネートされたライザ・マーシャル、アカデミー賞ノミネートのピッパ・ハリス、ニコラス・ゴンダ、アカデミー賞受賞のサム・メンデス、そしてアカデミー賞を3度受賞した、スティーヴン・スピルバーグら、錚々たる顔ぶれが製作陣として集結している。

今回発売されるブルーレイ＋DVD セットには、『ハムネット』の世界を深く堪能できる、必見の特典映像が収録されている。主要キャストのインタビューからシェイクスピア一家の絆を紐解く「永遠の家族」、クロエ・ジャオ監督ならではの創作現場に迫り、"ダンステイク"誕生の裏側も収めた「響き合う創造性」など、本編鑑賞後に楽しんでいただきたい。

また、対象店舗での購入者に、先着でオリジナル特典をプレゼントする。Amazon.co.jpではビジュアルシート、楽天ブックスではL判ブロマイド3枚セットがそれぞれプレゼントされる。なお、特典デザインは変更となる可能性がある。

Amazon.co.jp特典のビジュアルシート

楽天ブックス特典のL判ブロマイド3枚セット