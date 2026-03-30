U-NEXTは、カンヌ国際映画祭やベルリン国際映画祭で高く評価されているベルギー出身の映画監督、バス・ドゥヴォスの『ゴースト・トロピック』と『Here』の独占配信を開始した。ともに視聴期限3日間、399円でのレンタル提供となる。

バス・ドゥヴォスは、これまで計4本の長編映画を監督しており、長編デビュー作である『Violet』（2014）は、2014年ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門で審査員大賞を受賞。2作目の『Hellhole』（2019）は2019年のベルリン国際映画祭パノラマ部門に選出されている。

この度、続く3作目の『ゴースト・トロピック』（2019）と、4作目の『Here』（2023）が独占配信される運びとなった。『ゴースト・トロピック』はカンヌ国際映画祭監督週間に正式出品、『Here』は2023年のベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門の最優秀作品賞と国際映画批評家連盟賞をW受賞している。バス・ドゥヴォスの作品はすべて、文化が入り混じる街であるベルギーのブリュッセルが舞台となっており、そこに住まう等身大の人々の交流を、抑制の効いた視線で丁寧に描く。

なお、独占配信開始を記念し、劇場上映時の公式パンフレットから「出会いと別れの作家、バス・ドゥヴォスを考える」（Knights of Odessa）を、U-NEXT映画部noteで無料公開しているので、あわせてチェックいただきたい。