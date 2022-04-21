地域 市外局番

北海道芦別市 0124

北海道岩見沢市（宝水町を除く）／美唄市／石狩郡新篠津村／樺戸郡月形町 0126

北海道網走郡（大空町（東藻琴／東藻琴清浦／東藻琴栄／東藻琴新富／東藻琴末広／東藻琴大進／東藻琴千草／東藻琴西倉／東藻琴福富／東藻琴明生及び東藻琴山園に限る）を除く） 0152

北海道根室市／標津郡中標津町／野付郡別海町（尾岱沼／尾岱沼港町／尾岱沼岬町／尾岱沼潮見町及び床丹を除く） 0153

北海道旭川市／上川郡（鷹栖町／当麻町／美瑛町／東神楽町／東川町及び比布町に限る） 0166

愛知県田原市 0531

愛知県豊橋市 0532

愛知県新城市 0536

静岡県磐田市（家田／壱貫地／岩室／大平／大当所／掛下／上神増／上野部／神増／合代島／敷地／下神増／下野部／新開／惣兵衛下新田／平松／松之木島／万瀬／三家／虫生及び社山を除く）／袋井市／周智郡 0538

静岡県富士市 0545

静岡県島田市／榛原郡川根本町 0547

静岡県御殿場市／駿東郡小山町 0550

静岡県熱海市（泉元宮上分／泉元宮下分及び泉元門川分を除く）／伊豆市冷川／伊東市／賀茂郡東伊豆町 0557

静岡県下田市／賀茂郡（河津町／西伊豆町／松崎町及び南伊豆町に限る） 0558

愛知県大府市／知多市（神田／新広見／旭南／金沢／新舞子及び南粕谷を除く）／東海市（大田町／加木屋町／高横須賀町／元浜町／養父町／横須賀町／中ノ池及び中央町に限る）／豊明市／知多郡東浦町 0562

愛知県西尾市 0563

愛知県知多市（神田／新広見／旭南／金沢／新舞子及び南粕谷に限る）／常滑市／半田市／知多郡（阿久比町／武豊町／南知多町及び美浜町に限る） 0569

岐阜県恵那市明智町吉良見／多治見市／土岐市／瑞浪市 0572

岐阜県恵那市（明智町吉良見を除く）／中津川市／長野県木曽郡南木曽町田立 0573

岐阜県可児市／美濃加茂市／可児郡／加茂郡（川辺町／坂祝町／七宗町／富加町及び八百津町に限る） 0574

岐阜県関市（板取／洞戸阿部／洞戸市場／洞戸大野／洞戸小瀬見／洞戸尾倉／洞戸片／洞戸栗原／洞戸黒谷／洞戸高賀／洞戸高見／洞戸小坂／洞戸菅谷／洞戸通元寺及び洞戸飛瀬を除く）／美濃市／郡上市 0575

岐阜県高山市（奥飛騨温泉郷／上宝町及び荘川町を除く）／飛騨市（神岡町を除く） 0577

岐阜県揖斐郡（池田町市橋及び揖斐川町徳山を除く） 0585

三重県いなべ市／桑名市／員弁郡 0594

三重県伊賀市／名張市／亀山市 0595

三重県伊勢市／多気郡明和町／度会郡（玉城町／南伊勢町（阿曽浦／大江／大方竈／小方竈／神前浦／河内／古和浦／新桑竈／慥柄浦／棚橋竈／東宮／栃木竈／奈屋浦／贄浦／方座浦／道方／道行竈及び村山に限る）及び度会町に限る） 0596

三重県尾鷲市／北牟婁郡紀北町 0597

三重県松阪市／多気郡多気町 0598

大阪府河内長野市／富田林市（青葉丘／加太／廿山／五軒家及び新青葉丘町を除く）／南河内郡 0721

京都府亀岡市／南丹市八木町 0771

京都府宮津市／与謝郡 0772

京都府綾部市／福知山市 0773

福岡県福津市／宗像市 0940

福岡県田川市／田川郡 0947

長崎県平戸市 0950

長崎県諫早市／雲仙市／大村市／東彼杵郡東彼杵町／島原市／南島原市 0957

熊本県荒尾市（上井手及び下井手を除く）／玉名市／玉名郡（和水町（板楠／岩／大田黒／上板楠／上十町／上和仁／津田／中十町／中林／中和仁／西吉地／野田／東吉地／平野／山十町及び和仁に限る）を除く） 0968