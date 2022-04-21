NTTドコモは4月21日、同社のモバイルネットワークで利用できる固定でんわサービス「homeでんわ」の対象エリアを4月28日より拡大すると発表した。拡大対象となるエリアは、北海道／愛知県／静岡県／岐阜県／三重県／大阪府／京都府／福岡県／長崎県／熊本県／鹿児島県の11道府県にまたがる。
「homeでんわ」は、2月4日に発表されて3月29日からサービスを開始したNTTドコモの固定電話サービス。市外局番から始まる固定電話番号をドコモのモバイルネットワークで利用できるというのが特徴で、電話番号はNTT東西の加入電話で払い出された番号となる。市販の電話機を専用端末「homeでんわ HP01」と接続して利用できる。
基本料金が月額1,078円で従量課金制の「homeでんわ ライト」、550円分の無料通話と各種付加機能付きで月額2,178円の「homeでんわ ベーシック」の2つのプランが用意されており、ドコモスマートフォン／ホームルーターとのセット割、ファミリー割引、ビジネス通話割引などが適用される。
4月28日に対象エリアに追加されるのは以下の地域。すでに対象エリアとなっている地域を含めた全対象エリアのリストはNTTドコモのWebサイトにPDF形式で掲載されている。
|地域
|市外局番
|北海道芦別市
|0124
|北海道岩見沢市（宝水町を除く）／美唄市／石狩郡新篠津村／樺戸郡月形町
|0126
|北海道網走郡（大空町（東藻琴／東藻琴清浦／東藻琴栄／東藻琴新富／東藻琴末広／東藻琴大進／東藻琴千草／東藻琴西倉／東藻琴福富／東藻琴明生及び東藻琴山園に限る）を除く）
|0152
|北海道根室市／標津郡中標津町／野付郡別海町（尾岱沼／尾岱沼港町／尾岱沼岬町／尾岱沼潮見町及び床丹を除く）
|0153
|北海道旭川市／上川郡（鷹栖町／当麻町／美瑛町／東神楽町／東川町及び比布町に限る）
|0166
|愛知県田原市
|0531
|愛知県豊橋市
|0532
|愛知県新城市
|0536
|静岡県磐田市（家田／壱貫地／岩室／大平／大当所／掛下／上神増／上野部／神増／合代島／敷地／下神増／下野部／新開／惣兵衛下新田／平松／松之木島／万瀬／三家／虫生及び社山を除く）／袋井市／周智郡
|0538
|静岡県富士市
|0545
|静岡県島田市／榛原郡川根本町
|0547
|静岡県御殿場市／駿東郡小山町
|0550
|静岡県熱海市（泉元宮上分／泉元宮下分及び泉元門川分を除く）／伊豆市冷川／伊東市／賀茂郡東伊豆町
|0557
|静岡県下田市／賀茂郡（河津町／西伊豆町／松崎町及び南伊豆町に限る）
|0558
|愛知県大府市／知多市（神田／新広見／旭南／金沢／新舞子及び南粕谷を除く）／東海市（大田町／加木屋町／高横須賀町／元浜町／養父町／横須賀町／中ノ池及び中央町に限る）／豊明市／知多郡東浦町
|0562
|愛知県西尾市
|0563
|愛知県知多市（神田／新広見／旭南／金沢／新舞子及び南粕谷に限る）／常滑市／半田市／知多郡（阿久比町／武豊町／南知多町及び美浜町に限る）
|0569
|岐阜県恵那市明智町吉良見／多治見市／土岐市／瑞浪市
|0572
|岐阜県恵那市（明智町吉良見を除く）／中津川市／長野県木曽郡南木曽町田立
|0573
|岐阜県可児市／美濃加茂市／可児郡／加茂郡（川辺町／坂祝町／七宗町／富加町及び八百津町に限る）
|0574
|岐阜県関市（板取／洞戸阿部／洞戸市場／洞戸大野／洞戸小瀬見／洞戸尾倉／洞戸片／洞戸栗原／洞戸黒谷／洞戸高賀／洞戸高見／洞戸小坂／洞戸菅谷／洞戸通元寺及び洞戸飛瀬を除く）／美濃市／郡上市
|0575
|岐阜県高山市（奥飛騨温泉郷／上宝町及び荘川町を除く）／飛騨市（神岡町を除く）
|0577
|岐阜県揖斐郡（池田町市橋及び揖斐川町徳山を除く）
|0585
|三重県いなべ市／桑名市／員弁郡
|0594
|三重県伊賀市／名張市／亀山市
|0595
|三重県伊勢市／多気郡明和町／度会郡（玉城町／南伊勢町（阿曽浦／大江／大方竈／小方竈／神前浦／河内／古和浦／新桑竈／慥柄浦／棚橋竈／東宮／栃木竈／奈屋浦／贄浦／方座浦／道方／道行竈及び村山に限る）及び度会町に限る）
|0596
|三重県尾鷲市／北牟婁郡紀北町
|0597
|三重県松阪市／多気郡多気町
|0598
|大阪府河内長野市／富田林市（青葉丘／加太／廿山／五軒家及び新青葉丘町を除く）／南河内郡
|0721
|京都府亀岡市／南丹市八木町
|0771
|京都府宮津市／与謝郡
|0772
|京都府綾部市／福知山市
|0773
|福岡県福津市／宗像市
|0940
|福岡県田川市／田川郡
|0947
|長崎県平戸市
|0950
|長崎県諫早市／雲仙市／大村市／東彼杵郡東彼杵町／島原市／南島原市
|0957
|熊本県荒尾市（上井手及び下井手を除く）／玉名市／玉名郡（和水町（板楠／岩／大田黒／上板楠／上十町／上和仁／津田／中十町／中林／中和仁／西吉地／野田／東吉地／平野／山十町及び和仁に限る）を除く）
|0968
|鹿児島県大島郡（宇検村／喜界町／瀬戸内町／龍郷町及び大和村を除く）
|0997