KDDI／沖縄セルラーは10月5日、同日にFCNTが発表した5Gスマートフォン「arrows We」を「arrows We FCG01」として12月上旬以降に発売すると発表した。同日より事前予約の受付を開始している。価格は未定。カラーはローズゴールド／ホワイト／ブラックの3色。

arrows We FCG01

「arrows We FCG01」は、低価格で使いやすさを重視したエントリーモデル。ニューノーマル時代に対応し、泡タイプのハンドソープによる丸洗い、アルコール除菌が可能。マスク着用でも通話しやすいよう、相手の声を聞きやすく補正するマスク通話モード、自分の声が小さいときは送話音量をアップする「はっきりマイク」機能を搭載する。

指紋センサーで起動するスマホ決済、手書き入力が可能な「Super ATOK ULTIAS」で簡単操作を実現しており、フィッシング詐欺警告や迷惑電話対策などの安心機能も備えている。

「arrows We FCG01」の発売に合わせ、公式アクセサリー「au ＋1 collection」から純正の手帳型ケースや卓上ホルダーなども発売する。

「arrows We FCG01」の主な仕様は下記のとおり。