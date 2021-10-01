KDDIは10月1日、au／UQ mobileで取り扱うiPhoneシリーズの一部において価格改定を行った。auで「スマホトクするプログラム」を利用すると、一例としてiPhone 12（64GB）を実質負担額29,405円で購入できる。

  • iPhone 12シリーズ

    iPhone 12シリーズ

今回の価格改定対象機種のうち、UQ mobileで取り扱いがあるのは、iPhone 12の64GBモデル／128GBモデルの2製品。なおau／UQ mobileでは、9月17日にiPhone 12 miniの64GBモデル／128GBモデルおよびiPhone 11（UQ mobileのみ）の価格改定を行っている

改訂後の販売価格は下記のとおり。「実質負担額」は「スマホトクするプログラム」を利用して購入後13カ月目～25カ月目の間に端末を返却した場合の負担額。機種変更は3G／非VoLTEからの買い替えを除き、au PAY残高に5,500円相当を還元する5G機種変更おトク割を含んだ価格を実質負担額として表示している。

MNP
機種 容量 新価格 値下げ額 実質負担額
iPhone 12 64GB 94,485円 8,945円 29,405円
128GB 100,015円 8,245円 31,935円
256GB 112,200円 10,235円 38,720円
iPhone 12 mini 256GB 100,015円 9,290円 31,935円
iPhone 12 Pro 128GB 117,705円 9,790円 41,825円
256GB 129,785円 10,965円 48,265円
512GB 154,050円 14,120円 61,490円
iPhone 12 Pro Max 128GB 129,775円 12,125円 48,495円
256GB 141,850円 13,300円 55,050円
512GB 166,120円 15,420円 68,160円
通常新規
機種 容量 新価格 値下げ額 実質負担額
iPhone 12 64GB 94,485円 8,945円 40,405円
128GB 100,015円 8,245円 42,935円
256GB 112,200円 10,235円 49,720円
iPhone 12 mini 256GB 100,015円 9,290円 42,935円
iPhone 12 Pro 128GB 117,705円 9,790円 52,825円
256GB 129,785円 10,965円 59,265円
512GB 154,050円 14,120円 72,490円
iPhone 12 Pro Max 128GB 129,775円 12,125円 59,495円
256GB 141,850円 13,300円 66,050円
512GB 166,120円 15,420円 79,160円
機種変更
機種 容量 新価格 値下げ額 実質負担額
iPhone 12 64GB 94,485円 8,945円 51,405円
128GB 100,015円 8,245円 53,935円
256GB 112,200円 10,235円 60,720円
iPhone 12 mini 256GB 100,015円 9,290円 53,935円
iPhone 12 Pro 128GB 117,705円 9,790円 63,825円
256GB 129,785円 10,965円 70,265円
512GB 154,050円 14,120円 83,490円
iPhone 12 Pro Max 128GB 129,775円 12,125円 70,495円
256GB 141,850円 13,300円 77,050円
512GB 166,120円 15,420円 90,160円