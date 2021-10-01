KDDIは10月1日、au／UQ mobileで取り扱うiPhoneシリーズの一部において価格改定を行った。auで「スマホトクするプログラム」を利用すると、一例としてiPhone 12（64GB）を実質負担額29,405円で購入できる。
今回の価格改定対象機種のうち、UQ mobileで取り扱いがあるのは、iPhone 12の64GBモデル／128GBモデルの2製品。なおau／UQ mobileでは、9月17日にiPhone 12 miniの64GBモデル／128GBモデルおよびiPhone 11（UQ mobileのみ）の価格改定を行っている。
改訂後の販売価格は下記のとおり。「実質負担額」は「スマホトクするプログラム」を利用して購入後13カ月目～25カ月目の間に端末を返却した場合の負担額。機種変更は3G／非VoLTEからの買い替えを除き、au PAY残高に5,500円相当を還元する5G機種変更おトク割を含んだ価格を実質負担額として表示している。
|MNP
|機種
|容量
|新価格
|値下げ額
|実質負担額
|iPhone 12
|64GB
|94,485円
|8,945円
|29,405円
|128GB
|100,015円
|8,245円
|31,935円
|256GB
|112,200円
|10,235円
|38,720円
|iPhone 12 mini
|256GB
|100,015円
|9,290円
|31,935円
|iPhone 12 Pro
|128GB
|117,705円
|9,790円
|41,825円
|256GB
|129,785円
|10,965円
|48,265円
|512GB
|154,050円
|14,120円
|61,490円
|iPhone 12 Pro Max
|128GB
|129,775円
|12,125円
|48,495円
|256GB
|141,850円
|13,300円
|55,050円
|512GB
|166,120円
|15,420円
|68,160円
|通常新規
|機種
|容量
|新価格
|値下げ額
|実質負担額
|iPhone 12
|64GB
|94,485円
|8,945円
|40,405円
|128GB
|100,015円
|8,245円
|42,935円
|256GB
|112,200円
|10,235円
|49,720円
|iPhone 12 mini
|256GB
|100,015円
|9,290円
|42,935円
|iPhone 12 Pro
|128GB
|117,705円
|9,790円
|52,825円
|256GB
|129,785円
|10,965円
|59,265円
|512GB
|154,050円
|14,120円
|72,490円
|iPhone 12 Pro Max
|128GB
|129,775円
|12,125円
|59,495円
|256GB
|141,850円
|13,300円
|66,050円
|512GB
|166,120円
|15,420円
|79,160円
|機種変更
|機種
|容量
|新価格
|値下げ額
|実質負担額
|iPhone 12
|64GB
|94,485円
|8,945円
|51,405円
|128GB
|100,015円
|8,245円
|53,935円
|256GB
|112,200円
|10,235円
|60,720円
|iPhone 12 mini
|256GB
|100,015円
|9,290円
|53,935円
|iPhone 12 Pro
|128GB
|117,705円
|9,790円
|63,825円
|256GB
|129,785円
|10,965円
|70,265円
|512GB
|154,050円
|14,120円
|83,490円
|iPhone 12 Pro Max
|128GB
|129,775円
|12,125円
|70,495円
|256GB
|141,850円
|13,300円
|77,050円
|512GB
|166,120円
|15,420円
|90,160円