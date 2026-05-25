NTTドコモは5月25日、スマートフォン向けセキュリティサービス「あんしんセキュリティ」の新プランとして、「あんしんセキュリティ スタンダードプラン 詐欺対策プラス」（以下、スタンダードプラン 詐欺対策プラス）と「あんしんセキュリティ トータルプラン 詐欺対策プラス」（以下、トータルプラン 詐欺対策プラス）の提供を5月27日から開始すると発表した。

スタンダードプラン 詐欺対策プラス ロゴ

両プランでは、従来の「あんしんセキュリティ」が備えるウイルス対策や危険サイト検知などの機能に加え、詐欺対策に特化した3つの機能が追加される。

1つ目は「迷惑電話の拒否機能」だ。トビラシステムズの迷惑電話データベースに登録された不審な番号からの着信を、従来の警告表示に加えて自動的に拒否する設定が選択できるようになる。Android端末では発着信いずれも拒否可能で、iOS端末では着信時のみ対応する。

トータルプラン 詐欺対策プラス ロゴ

2つ目は「詐欺チェック機能」で、SNSのチャット画面や不審なサイト・受信メールなどのスクリーンショットをアプリからアップロードすると、AIがロマンス詐欺・投資詐欺を含む9種類の詐欺の可能性を判定し、理由とともに結果を提示する。

3つ目の「フェイク画像診断機能」では、アップロードした画像内の人物にディープフェイクの可能性があるかをAIが解析・判定し、結果を3段階で表示する。SNSでのなりすまし被害防止などへの活用が想定されている。詐欺チェック機能・フェイク画像診断機能はいずれもF-Secure Inc.の提供となる。

月額料金はスタンダードプラン 詐欺対策プラスが999円、トータルプラン 詐欺対策プラスが1,815円。ドコモ回線（ahamo含む）を契約中のユーザーが対象で、Android 10.0以上またはiOS／iPadOS 17.0以上の端末で利用できる。なお、トータルプラン 詐欺対策プラスの提供開始に伴い、「あんしんセキュリティ トータルプラン」は5月27日をもって新規受付を停止する（現契約者は継続利用可能）。

また、5月27日から9月30日まで「あんしんセキュリティ新プランリリース記念抽選キャンペーン」を実施。期間中にエントリーのうえ対象プランを新規契約した利用者から抽選で、100名に1万5,000ポイント、300名に5,000ポイント、1,500名に1,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）を進呈する。dバリューパスやdカードなど指定サービスを利用中の場合は当選確率が最大12倍、さらに7月31日までの申込みで3倍上乗せとなり、最大15倍での抽選参加が可能だ。