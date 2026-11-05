NTTドコモは、ドコモオンラインショップおよびMy docomoにおいて、 外部からの不正なアクセスにより、緊急メンテナンスを実施した。一切のアクセスを遮断したが、緊急メンテナンス以前の不正アクセスにより、ユーザー情報約30万件のユーザー情報が流出したことが明らかになった。また、2026年11月4日午後10時55分頃から続いている通信障害は、5日22時の時点でも復旧していない。

NTTドコモによれば、2026年11月4日、ドコモオンラインショップおよびMy docomoに対して、外部からの不正なアクセスを確認したため、11月5日午前1時5分頃からドコモオンラインショップおよびMy docomoにおける各種手続きを停止したとのこと。その後の調査において、当該不正アクセスにより、一部ユーザー情報の流出を確認した。一部ユーザーとはいえ、流出の件数は、最大で約30万件に及ぶという。

流出したユーザー情報は、氏名、住所、生年月日、携帯電話番号、連絡先電話番号など。流出したユーザー情報の詳細は、現在調査を進めており、詳細が判明次第、対象ユーザーに連絡するとのことだ。原因は調査中で、緊急メンテナンスの復旧見込みも11月5日午後6時30分の付点で立っていない。

ユーザーへの案内として、流出した情報を悪用し、ドコモや関係者などを装った不審なメール、SMS、電話などが可能性があるとして、注意喚起を行っている。もし不審なコンタクトがあったとしても、「本文に記載されたURLにアクセスしない」「添付されたファイルを開かない」「個人情報、パスワード、クレジットカード情報などを入力・回答しない」よう、ご注意いただきたい。

また、11月05日午前11時18分頃から続いている携帯電話サービス、5G SA（Standalone）の音声通話・データ通信・SMSの障害は、5日22時の時点でも復旧しておらず、原因も引き続き調査中であるとのこと。ただし、同時刻の時点での調査では、事象発生前後を含め、不正アクセスの形跡やサイバー攻撃を示す事象は確認されていないとのことである。

NTTドコモでの地域別の通信状況報告によれば、全国で「△*」の「利用しづらい状況（端末操作等により改善する場合あり）」となっている。復旧の目処については、改めてアナウンスするとのことだ。