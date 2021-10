Microsoftは10月1日(米国時間)、Microsoft 365 Blog「[It’s easier to create together with Microsoft 365 and Office 2021|Microsoft 365 Blog](https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/10/01/its-easier-to-create-together-with-microsoft-365-and-office-2021/」において、10月5日にWindows 11とともにリリースされるMicrosoft Office 2021に関する最新情報とともに、ラインアップと価格を公開した。

It’s easier to create together with Microsoft 365 and Office 2021 | Microsoft 365 Blog

MicrosoftはOfficeアプリケーションの利用に関して、サブスクリプションであるMicrosoft 365の利用を勧めているが、一部にはさまざまな理由からサブスクリプションを好まない企業やユーザーもいる。買い切りで永続利用のライセンスが取得できるOffice 2021は、そのようなユーザーに対して、既存のOffice 2019からのアップグレードの選択肢を提供するものになる。

ラインアップとして、「Word」「Excel」「Outlook」が含まれる「Office Personal 2021」、「Word」「Excel」「PowerPoint」が含まれる「Office Home and Student 2021 for Mac」、「Word」「Excel」「PowerPoint」「OneNote」「Microsoft Teams」が含まれる「Office Home and Business 2021」と「Office Academic 2021 for Mac」、「Word」「Excel」「PowerPoint」「OneNote」「Microsoft Teams」「Access」「Publisher」が含まれる「Office Professional 2021」「Office Professional Academic 2021」が提供される。

Office 2021はWindows 11、Windows 10、および最新の3つのバージョンのmacOSでの動作がサポートされている。Microsoftでは、OSをWindows 11にアップデートする場合の注意点として、Office 2013がWindows 11でサポートされないことを挙げている。したがって、Office 2013を使っているユーザーがWindows 11にアップデートする場合は、Office 2021へのアップデートも同時に行うことが推奨される。

Microsoft 365 Blogの記事では、上記に加えて、Office 2021にはリアルタイムの共同編集をはじめとするさまざまなコラボレーション機能や、新しいUX、各アプリに導入されているさまざまな機能改善が含まれることが伝えられている。