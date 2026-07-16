Neowinは、「How to find your product key for Windows 11 and 10 - Neowin」において、Windows 11および10のプロダクトキーを確認する方法を紹介した。

Windowsはセットアップ時、または設定アプリからプロダクトキーを入力して製品をアクティベートする。ベンダーが提供するプリインストールPCの場合は最初から埋め込まれた状態で出荷され、目にする機会がない場合もある。

いずれの場合もアクティベート後にプロダクトキーを表示するGUIツールは存在せず、ユーザーはデバイスIDやプロダクトIDなど、似て非なるコードしか確認する術はない。

しかしながら、Windowsの再インストール、ライセンスの移行など、プロダクトキーの確認が必要となる場合がある。Neowinはこのようなケースに遭遇したユーザーを対象に、起動中のWindowsからプロダクトキーを確認する方法を紹介した。

コマンドでプロダクトキーを確認する方法

Neowinが推奨するプロダクトキーを表示する手順は次のとおり。

スタートボタンを右クリック→「ターミナル(管理者)」をクリックする

次のコマンドを実行する

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

管理者権限のPowerShellの場合は、次のコマンドも使用できる。

(Get-CimInstance -ClassName SoftwareLicensingService).OA3xOriginalProductKey

どちらの方法を使用しても、25桁のプロダクトキーを表示できる。ただし、企業の管理デバイス、デジタルライセンスのデバイス、プロダクトキーがバンドルされていないデバイスでは、これら手法による確認はできない場合がある。問題が発生して確認できなかった場合は、IT管理者または販売者に問い合わせることが推奨される。

確認後は安全な場所に保管する

プロダクトキーは外部に流出すると不当に利用される可能性がある。自身が購入したことを証明できない場合、ライセンスを失う可能性もあるため、厳重に保管することが推奨される。