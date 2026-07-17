マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」にて、7/17(金)～7/20(月)限定で『単体テストの考え方／使い方』(マイナビ出版刊)の50％OFFセールが開催されている。

単体(unit)テストに関するベスト・プラクティスとよく目にするアンチ・パターンについて詳解

同書は、「単体テスト」とは何か、なぜテストを行うのかといった基礎的な解説にはじまり、ソフトウェアに価値をもたらす単体テストの手法、単体テストそのものの価値を高める構成要素、いわゆるベスト・プラクティスと、単体テストにおける頻出アンチ・パターンまで詳しく解説している。単体テストの経験の有無にかかわらず、エンジニアが本書を読むことで、単体テストの有益さの理解や、プロジェクトにおいておこなう単体テストに価値があるのか、リファクタリングの要不要の判断がしやすくなるはずだ。

セール対象タイトル

『単体テストの考え方／使い方』

シーアンドアール研究所

通常価格：4,488円→セール価格：2,244円



セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」セール特設ページにて確認することができる。

編集部メモ

単体テストとは、プログラムを構成する関数やメソッド、クラスといった小さな単位を対象に、意図したとおりに動作するかを検証するテストである。開発者自身が継続的に実行することで、仕様から外れた振る舞いや、コードの変更によって生じた不具合を早い段階で発見できる。

単体テストの価値は、単にバグを見つけることだけではない。既存の振る舞いがテストによって保証されていれば、開発者は影響範囲を確認しながら、安心して機能追加やリファクタリングに取り組める。適切なテストはコードの仕様を示すドキュメントとしても機能し、実装の意図をチーム内で共有しやすくする。開発が長期化し、コードが複雑になるほど、その効果は大きくなる。品質を維持しながら開発速度を高めるために、単体テストは現代のエンジニアが身につけるべき基礎技術なのである。

しかし、テストは数が多ければよいわけではない。実装の細部に強く依存したテストは、少しコードを変更しただけで失敗し、修正のたびにメンテナンスを求められる。そうした壊れやすいテストが増えると、テストそのものが開発を妨げる負債になりかねない。重要なのは、テストコードの書き方を覚えることではなく、何を検証し、何を検証しないかを判断する力である。

『単体テストの考え方／使い方』は、その判断力を体系的に養える一冊だ。優れた単体テストを「退行に対する保護」「リファクタリングへの耐性」「迅速なフィードバック」「保守のしやすさ」という四つの観点から評価し、価値の高いテストと、そうでないテストの違いを明らかにする。モックやスタブなどのテスト・ダブルをどの場面で使うべきか、単体テストと統合テストをどう組み合わせるべきかといった、現場で迷いやすい論点も具体例とともに解説している。さらに、ビジネスロジックを中心に据えた設計や、テストしやすく保守性の高いコードの考え方まで踏み込んでいる点も大きな魅力だ。

これから単体テストを学ぶ人はもちろん、テストを書いているのに効果を実感できない人、保守コストの増大に悩んでいる人にも有用である。小手先のテクニックではなく、長く使える原則と判断軸を身につけたいエンジニアにこそ読んでほしい。50％OFFとなるこの機会に、価値あるテストの本質を学んでみてはいかがだろうか。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」(テックブックゾーン マナティ)は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。