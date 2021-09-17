楽天モバイルは9月17日、「iPhone 13」シリーズの販売価格を発表した。予約受け付けは9月17日午後9時に開始し、9月24日午後8時に発売する。

端末価格はiPhone 13 miniで86,780円から、iPhone 13で98,800円から。iPhone 13 Proで122,800円から、iPhone 13 Pro Maxで134,800円から。

iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxにはマクロレンズが搭載されている

iPhone 13シリーズは、楽天モバイルの端末購入サポート「 楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」の対象機種となる。

分割支払い（48回払い）で、使った端末を楽天モバイルに返却する「 楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」を利用した場合、48回払いのうち、24回分の支払いが完了したあとiPhoneを返却することで最大24回分の支払いが不要となる。

iPhone 13 mini

128GB

機種代金：86,780円

分割支払い（24回）の場合：43,368円（1,807円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：86,780円（1,807円/月×47回、最終回1,851円）

256GB

機種代金：98,800円

分割支払い（24回）の場合：49,392円（2,058円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：98,800円（2,058円/月×47回、最終回2,074円）

512GB

機種代金：122,800円

分割支払い（24回）の場合：61,392円（2,558円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：122,800円（2,558円/月×47回、最終回2,574円）

iPhone 13

128GB

機種代金：98,800円

分割支払い（24回）の場合：43,368円（2,058円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：98,800円（2,058円/月×47回、最終回2,074円）

256GB

機種代金：110,800円

分割支払い（24回）の場合：55,392円（2,308円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：110,800円（2,308円/月×47回、最終回2,324円）

512GB

機種代金：134,800円

分割支払い（24回）の場合：67,392円（2,808円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：134,800円（2,808円/月×47回、最終回2,824円）

iPhone 13 Pro

128GB

機種代金：122,800円

分割支払い（24回）の場合：61,392円（2,558円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：122,800円（2,058円/月×47回、最終回2,574円）

256GB

機種代金：134,800円

分割支払い（24回）の場合：67,392円（2,808円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：134,800円（2,808円/月×47回、最終回2,824円）

512GB

機種代金：158,800円

分割支払い（24回）の場合：79,392円（3,308円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：158,800円（3,308円/月×47回、最終回3,324円）

1TB

機種代金：182,800円

分割支払い（24回）の場合：91,392円（3,808円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：182,800円（3,808円/月×47回、最終回3,824円）

iPhone 13 Pro Max

128GB

機種代金：134,800円

分割支払い（24回）の場合：67,392円（2,808円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：134,800円（2,808円/月×47回、最終回2,824円）

256GB

機種代金：146,800円

分割支払い（24回）の場合：73,392円（3,058円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：146,800円（3,058円/月×47回、最終回3,074円）

512GB

機種代金：170,800円

分割支払い（24回）の場合：85,392円（3,558円/月×24回）

分割支払い（48回）の場合：170,800円（3,558円/月×47回、最終回3,574円）

1TB