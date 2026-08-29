システムサービスとは、位置情報に関するシステムの機能のことでしょうか? 「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」の順に画面を開き、画面のいちばん下までスクロールして「システムサービス」をタップすると多数のスイッチが現れますが、うっかりオフにしてはいけないものも含まれている雰囲気です。

結論からいうと、この画面にあるスイッチは安易に触れるべきではありません。初期設定ではほとんどのスイッチがオンにされ、位置情報を必要とするいろいろな機能と連係しているため、オフにすると思わぬトラブルを招く可能性があるからです。

たとえば、「iPhoneを探す」スイッチをオフにすると、iPhoneがどこにあるか探せなくなります。「ネットワークとワイヤレス」スイッチは、AirDropなどの位置情報を必要とする機能に影響します。「緊急電話とSOS」スイッチは、万が一のときの位置情報利用を妨げてしまうため、オフにするのは危険です。

ただし、iPhoneの利用状況や診断情報のデータ提供を決める「iPhone解析」や、マップアプリの精度向上につながる情報の提供を決める「"マップ"の改善」のように、iPhoneに関連する機能/サービスを支える情報提供用のスイッチは、オフにしても特に影響はないでしょう。

位置情報はプライバシーに関係する重要な個人情報で、適当に扱うものではありません。とはいえ、オフにしたほうがわずかとはいえバッテリーのもちが改善されることもあるので、明らかに必要ないと判断できるものはオフにしておきましょう。