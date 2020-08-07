歴代「ガンダム」シリーズの劇伴や主題歌、キャラクターソングなど1,000曲以上のストリーミング配信が、8月7日から順次スタート。SpotifyやApple Musicなどサブスクリプション型(定額制)の音楽ストリーミングサービスで聴けるようになる。サンライズミュージックでは、既に配信中の楽曲とあわせて「ほぼ全ての作品のガンダムソングが配信される」としている。
今回のサブスク解禁は、8月から9月にかけて2カ月連続で実施。ファンの要望に応え、『機動戦士ガンダムSEED』、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』、『機動戦士ガンダム00』のキャラクターソングも配信される。
『機動戦士ガンダム』は2019年に放送開始から40周年を迎え、2021年には『機動戦士ガンダムSEED』に登場するフリーダムガンダムの実物大立像が中国・上海にて初披露される予定。また、全長18mの実物大ガンダムを動かすプロジェクト『GUNDAM FACTORY YOKOHAMA』も進行中など、盛り上がりを見せている。
8月7日から配信される楽曲
『機動戦士ガンダムUC』(2010〜2014) 音楽：澤野弘之 より
- 機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック1(24曲)
配信URL：https://lnk.to/pIQgJG
- 機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック2(18曲)
配信URL：https://lnk.to/BTCLzV
- 機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック3(13曲)
配信URL：https://lnk.to/TfW1DD
- 機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック4(13曲)
配信URL：https://lnk.to/Ibb1gAE8
『機動戦士ガンダム ＴHE ORIGIN』(2015〜2018) 音楽：服部隆之 より
- 機動戦士ガンダム THE ORIGIN Original Soundtracks「portrait 01」(24曲)
配信URL：https://lnk.to/9M7Ah1hU
- 機動戦士ガンダム THE ORIGIN Original Soundtracks「portrait 02」(27曲)
配信URL：https://lnk.to/xMVOq7pt
- 機動戦士ガンダム THE ORIGIN Original Soundtracks「portrait 03」(23曲)
配信URL：https://lnk.to/faU6m0xu
- 機動戦士ガンダム THE ORIGIN Original Soundtracks「portrait 04」(24曲)
配信URL：https://lnk.to/hXSrsLeL
- 機動戦士ガンダム THE ORIGIN ルウム編 Original Soundtracks 「ルウム編」(26曲)
配信URL：https://lnk.to/A38EaOEd
- 宇宙の彼方で / 森口博子
- I CAN’T DO ANYTHING -宇宙よ- / 服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring AYA
『機動戦士ガンダムNT』(2018) 音楽：澤野弘之 より
- 機動戦士ガンダムNT オリジナル・サウンドトラック(15曲)
配信URL：https://lnk.to/tTJVpY
『機動戦士ガンダム Twilight AXIS』(2018) 音楽：大間々昂 より
- 機動戦士ガンダム Twilight AXIS オリジナル・サウンドトラック(14曲)
配信URL：https://lnk.to/A7izbCyG
8月21日から配信予定の楽曲
『機動戦士ガンダムSEED』(2002) 音楽：佐橋俊彦 より
- 機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK 1(30曲)
- 機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK 2(32曲)
- 機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK 3(29曲)
- 機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK 4(29曲)
- 交響組曲 機動戦士ガンダムSEED(10曲)
『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』(2004) 音楽：佐橋俊彦 より
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK 1(30曲)
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK 2(27曲)
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK 3(36曲)
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK 4(30曲)
- 機動戦士ガンダムSEED〜SEED DESTINY THE BRIDGE
Across the Songs from GUNDAM SEED & SEED DESTINY(15曲)
- 交響組曲 機動戦士ガンダムSEED DESTINY(12曲)
『機動戦士ガンダム00』(2007) 音楽：川井憲次 より
- 機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 01(22曲)
- 機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 02(34曲)
- 機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 03(21曲)
- 機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 04(33曲)
- 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- オリジナルサウンドトラック(29曲)
- 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 1
宮野真守 come across 刹那・F・セイエイ
- 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 2
三木眞一郎 come across ロックオン・ストラトス
- 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 3
神谷浩史 come across ティエリア・アーデ
- 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 4
吉野裕行 come across アレルヤ・ハプティズム
- 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 5
入野自由 come across 沙慈・クロスロード
- 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 6
高垣彩陽 come across フェルト・グレイス
- 機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 7
中村悠一 come across グラハム・エーカー
9月 配信予定作品 ※詳細決定次第、告知予定
- 『機動武闘伝Gガンダム』(1994)
- 『新機動戦記ガンダムW』(1995)
- 『機動新世紀ガンダムX』(1996)
- 『機動戦士ガンダムAGE』(2011)
- 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』(2015)
- 『機動戦士ガンダム サンダーボルト』(2015)
- 『ガンダムビルドダイバーズRe:RISE』(2019)
配信中楽曲(抜粋)
- 『機動戦士ガンダム』より 「翔べ！ガンダム」
- 『機動戦士ガンダムⅡ 哀・戦士』より 「哀 戦士」
- 『機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙』より 「めぐりあい」
- 『機動戦士Ζガンダム』より 「水の星へ愛をこめて」
- 『機動武闘伝Gガンダム』より 「FLYING IN THE SKY」
- 『新機動戦記ガンダムW』より 「JUST COMMUNICATION」
- 『機動戦士ガンダムSEED』より 「あんなに一緒だったのに」
- 『機動戦士ガンダム』オリジナルサウンドトラック(音楽：渡辺岳夫、松山祐士)より53曲
- 『機動戦士Ζガンダム』オリジナルサウンドトラック(音楽：三枝成彰)より71曲
- 『機動戦士ガンダム 第08M小隊』オリジナルサウンドトラック(音楽：田中公平)より20曲 ほか