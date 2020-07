キングレコードは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの関連楽曲約200曲のストリーミング配信を7月22日にスタート。SpotifyやAWA、Apple Musicなどサブスクリプション型(定額制)の音楽ストリーミングサービスで配信している。エヴァンゲリオン公式アプリ「EVA-EXTRA」のプレミアム会員(月額480円)は同アプリ上でも聴ける。

配信タイトル

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 オリジナルサウンドトラック

Shiro SAGISU Music from "EVANGELION 1.0" YOU ARE (NOT) ALONE.

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 オリジナルサウンドトラック

Shiro SAGISU Music from "EVANGELION 2.0" YOU CAN (NOT) ADVANCE.

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q オリジナルサウンドトラック

Shiro SAGISU Music from "EVANGELION 3.0" YOU CAN (NOT) REDO.

TVアニメ版からエヴァンゲリオンの音楽を手がけている鷺巣詩郎が生み出した劇中音源をサブスク配信。フルサイズ楽曲や別バージョンなどを収録した作品集CDの楽曲も配信している。オリジナルサウンドトラックと「Shiro SAGISU Music from〜」では収録楽曲や構成が異なっており、エヴァファンなら必聴といえる作品群だ。

さらに、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO.』の初回特典CDとして封入されたオリジナルサウンドトラックも配信されており、新劇場版シリーズの楽曲がほぼすべてサブスクで楽しめるようになった。一部サービスでは同作のダウンロード配信も開始する。