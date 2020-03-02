ウェイブダッシュは3月2日、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」において、2020年2月の中古スマートフォンの売り上げランキングを発表した。総合ランキングはiPhone勢がベスト10を独占しており、根強い人気を保っていることが分かった。
中古スマートフォンの販売ランキングは以下の通り。1位となったのは2016年発売のiPhone 7で、2万円台半ばの手ごろな価格ながら防塵防滴やApple Payに対応するなど、現行モデルとそん色のない装備が評価されたとみられる。
ランキング上位はSIMフリー版が並んだ。iPhone 7やiPhone 8では、SIMロックがかかったau版やソフトバンク版との価格差は3,000～7,000円前後に抑えられており、SIMフリー版が好まれたようだ。
総合ランキング
|順位
|機種名
|平均価格
|1位
|iPhone 7（SIMフリー国内版）
|25,756円
|2位
|iPhone 8（SIMフリー国内版）
|40,646円
|3位
|iPhone 6s（SIMフリー国内版）
|17,779円
|4位
|iPhone SE（SIMフリー国内版）
|18,771円
|5位
|iPhone X（SIMフリー国内版）
|58,067円
|6位
|iPhone 7（au）
|18,645円
|7位
|iPhone 8（au）
|37,532円
|8位
|iPhone 7（SoftBank）
|18,179円
|9位
|iPhone XR （SIMフリー国内版）
|64,610円
|10位
|iPhone 7 Plus （SIMフリー国内版）
|36,412円
総合ランキングは1位から10位まですべてiPhoneで占められたため、Androidのランキングは5位まで別枠で紹介している。AndroidはNTTドコモ版の端末に人気が集中している。
Android機種別ランキング
|順位
|機種名
|平均価格
|1位
|Galaxy A20 SC-02M （NTTドコモ）
|14,627円
|2位
|Xperia X Compact SO-02J （NTTドコモ）
|11,715円
|3位
|AQUOS sense3 SH-02M （NTTドコモ）
|29,727円
|4位
|Xperia 1 SOV40 （au）
|65,654円
|5位
|Xperia XZ Premium SO-04J （NTTドコモ）
|21,698円
キャリアで分けず、機種ごとの人気ランキングは以下のようになっていた。
機種別総合ランキング
|順位
|機種名
|平均価格
|1位
|iPhone 7
|23,179円
|2位
|iPhone 8
|38,188円
|3位
|iPhone 6s
|15,191円
|4位
|iPhone SE
|17,274円
|5位
|iPhone 6
|7,567円
なお、これらの端末は実際に取引された中古端末で、1台ごとにコンディションや価格は異なる。