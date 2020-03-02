ウェイブダッシュは3月2日、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」において、2020年2月の中古スマートフォンの売り上げランキングを発表した。総合ランキングはiPhone勢がベスト10を独占しており、根強い人気を保っていることが分かった。

  • 中古スマホの販売でも、iPhoneが圧倒的な人気を獲得していた。特に、SIMロックがかかったキャリア版と比べてもそれほど割高感がなくなったSIMフリー版が好調に売れている

中古スマートフォンの販売ランキングは以下の通り。1位となったのは2016年発売のiPhone 7で、2万円台半ばの手ごろな価格ながら防塵防滴やApple Payに対応するなど、現行モデルとそん色のない装備が評価されたとみられる。

ランキング上位はSIMフリー版が並んだ。iPhone 7やiPhone 8では、SIMロックがかかったau版やソフトバンク版との価格差は3,000～7,000円前後に抑えられており、SIMフリー版が好まれたようだ。

総合ランキング

順位 機種名 平均価格
1位 iPhone 7（SIMフリー国内版） 25,756円
2位 iPhone 8（SIMフリー国内版） 40,646円
3位 iPhone 6s（SIMフリー国内版） 17,779円
4位 iPhone SE（SIMフリー国内版） 18,771円
5位 iPhone X（SIMフリー国内版） 58,067円
6位 iPhone 7（au） 18,645円
7位 iPhone 8（au） 37,532円
8位 iPhone 7（SoftBank） 18,179円
9位 iPhone XR　（SIMフリー国内版） 64,610円
10位 iPhone 7 Plus　（SIMフリー国内版） 36,412円

総合ランキングは1位から10位まですべてiPhoneで占められたため、Androidのランキングは5位まで別枠で紹介している。AndroidはNTTドコモ版の端末に人気が集中している。

Android機種別ランキング

順位 機種名 平均価格
1位 Galaxy A20 SC-02M （NTTドコモ） 14,627円
2位 Xperia X Compact SO-02J （NTTドコモ） 11,715円
3位 AQUOS sense3 SH-02M （NTTドコモ） 29,727円
4位 Xperia 1 SOV40 （au） 65,654円
5位 Xperia XZ Premium SO-04J （NTTドコモ） 21,698円

キャリアで分けず、機種ごとの人気ランキングは以下のようになっていた。

機種別総合ランキング

順位 機種名 平均価格
1位 iPhone 7 23,179円
2位 iPhone 8 38,188円
3位 iPhone 6s 15,191円
4位 iPhone SE 17,274円
5位 iPhone 6 7,567円

なお、これらの端末は実際に取引された中古端末で、1台ごとにコンディションや価格は異なる。