IBMは2月13日(米国時間)、「Into the hybrid cloud future: Red Hat OpenShift is now available for IBM Z and LinuxONE - IBM IT Infrastructure Blog」において、IBM ZおよびIBM LinuxONEで、コンテナ基盤「Red Hat OpenShift Container Platform」の一般利用が可能になったと発表した。

Red Hat OpenShift Container Platformはすでに1,000を超える企業が導入している。IBM ZおよびIBM LinuxONEでRed Hat OpenShift Container Platformが利用できるようになったことで、Red Hat OpenShift Container Platformを利用する顧客がさらに増える可能性がある。

IBMは今回の発表について、「ハイブリッドマルチクラウドとエンタープライズコンピューティングの双方にとって大きなマイルストーンになるもの」と説明している。IBM ZやIBM LinuxONEといったオンプレミスのサーバ上に、Red Hat OpenShift Container Platformによるクラウドネイティブなアプリケーションプラットフォームを展開することで、イノベーションを迅速かつ効率的に市場に投入することが可能になるとしている。

今回、Red Hat OpenShift Container Platformの基盤としてIBM ZやIBM LinuxONEが利用可能になったことは、オンプレミスサーバのセキュリティ、スケーラビリティ、信頼性などがRed Hatのプラットフォームから提供可能になることを意味している。