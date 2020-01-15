パナソニックは1月15日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の春モデルを発表した。店頭向けには12型2in1 PC「Let'snote QV8」、12.1型の「Let'snote SV8」、14型の「Let'snote LV8」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。価格はオープンで、店頭予想価格は税別240,000円前後から。発売日はいずれも1月24日。

Let'snote QV8

  • Let'snote QV8

Let'snote QV8は、クアッドコア搭載の2in1として世界最小をうたう、2in1タイプの12.0型ノートPC。液晶ディスプレイはWQXG＋液晶（2,880×1,920ドット）解像度で、アスペクト比は3：2（254×169mm）。本体サイズは幅273×奥行き209.2mmとA4サイズ（297×210mm）より小型に収まっている。2020年春モデルでは、店頭モデルに新カラー、ブラック＆シルバーが追加された。店頭予想価格（税別）は270,000円前後から。

品番 CF-QV8PFNQR CF-QV8NDMQR CF-QV8NDGQR
本体カラー ブラック ブラック＆シルバー シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-8565U Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.0型（2,880×1,920ドット）
光学ドライブ 非搭載
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約10時間
本体サイズ W273.0×D209.2×H18.7mm
重さ 約0.979kg 約0.949kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote SV9

  • Let'snote SV9

Let'snote SV9は、光学ドライブを搭載した（一部除く）12.1型ノートPC。2020年春モデルでは第10世代Intel Coreを新たに搭載し、これに伴い従来の「SV8」から「SV9」へと名称も変更した。無線LANでは最新規格Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）も新搭載する。店頭予想価格（税別）は250,000円前後から。

品番 CF-SV9PFNQR CF-SV9PDUQR CF-SV9NDMQR CF-SV9NDRQR CF-SV9NDSQR CF-SV9NDCQR
本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-10510U（1.80GHz） Intel Core i5-10210U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ なし
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約20時間
バッテリーパックL付属		 約12.5時間
バッテリーパックS付属		 約13時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm
重さ 約1.169kg 約1.109kg 約1.009kg 約0.929kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote LV8

  • Let'snote LV8

Let'snote LV8は、IntelのクアッドコアCPUを搭載した、フルHD解像度の14型ノートPC。2020年春モデルは3機種で、基本スペックは秋冬モデルを引き継いだが、新たにブラック＆シルバーカラーを追加している。店頭予想価格（税別）は250,000円前後から。

品番 CF-LV8PDNQR CF-LV8NDMQR CF-LV8NDSQR
本体カラー ブラック ブラック＆シルバー シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-8565U（1.80GHz） Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5
WWAN
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約18.5時間
バッテリーパックL付属		 約11.5時間
バッテリーパックS付属		 約12時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W333×D225.3×H24.5mm
重さ 約1.405kg 約1.27kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote RZ8

  • Let'snote RZ8

Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の2in1 PC。デザインや基本スペックは秋冬モデルと同等。店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。

品番 CF-RZ8NFMQR CF-RZ8NDEQR
本体カラー ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
CPU Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
メモリ 16GB 8GB
ストレージ 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
WWAN LTE（nano SIM）
指紋認証
バッテリ駆動時間 約10.5時間 約11時間
本体サイズ W250×D180.8×H19.5mm
重さ 約0.78kg 約0.75kg
Office Office Home and Business 2019