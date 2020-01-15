パナソニックは1月15日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の春モデルを発表した。店頭向けには12型2in1 PC「Let'snote QV8」、12.1型の「Let'snote SV8」、14型の「Let'snote LV8」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。価格はオープンで、店頭予想価格は税別240,000円前後から。発売日はいずれも1月24日。
Let'snote QV8
Let'snote QV8は、クアッドコア搭載の2in1として世界最小をうたう、2in1タイプの12.0型ノートPC。液晶ディスプレイはWQXG＋液晶（2,880×1,920ドット）解像度で、アスペクト比は3：2（254×169mm）。本体サイズは幅273×奥行き209.2mmとA4サイズ（297×210mm）より小型に収まっている。2020年春モデルでは、店頭モデルに新カラー、ブラック＆シルバーが追加された。店頭予想価格（税別）は270,000円前後から。
|品番
|CF-QV8PFNQR
|CF-QV8NDMQR
|CF-QV8NDGQR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-8565U
|Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.0型（2,880×1,920ドット）
|光学ドライブ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約10時間
|本体サイズ
|W273.0×D209.2×H18.7mm
|重さ
|約0.979kg
|約0.949kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote SV9
Let'snote SV9は、光学ドライブを搭載した（一部除く）12.1型ノートPC。2020年春モデルでは第10世代Intel Coreを新たに搭載し、これに伴い従来の「SV8」から「SV9」へと名称も変更した。無線LANでは最新規格Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）も新搭載する。店頭予想価格（税別）は250,000円前後から。
|品番
|CF-SV9PFNQR
|CF-SV9PDUQR
|CF-SV9NDMQR
|CF-SV9NDRQR
|CF-SV9NDSQR
|CF-SV9NDCQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-10510U（1.80GHz）
|Intel Core i5-10210U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|なし
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約20時間
バッテリーパックL付属
|約12.5時間
バッテリーパックS付属
|約13時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W283.5×D203.8×H24.5mm
|重さ
|約1.169kg
|約1.109kg
|約1.009kg
|約0.929kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote LV8
Let'snote LV8は、IntelのクアッドコアCPUを搭載した、フルHD解像度の14型ノートPC。2020年春モデルは3機種で、基本スペックは秋冬モデルを引き継いだが、新たにブラック＆シルバーカラーを追加している。店頭予想価格（税別）は250,000円前後から。
|品番
|CF-LV8PDNQR
|CF-LV8NDMQR
|CF-LV8NDSQR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-8565U（1.80GHz）
|Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5
|WWAN
|―
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約18.5時間
バッテリーパックL付属
|約11.5時間
バッテリーパックS付属
|約12時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W333×D225.3×H24.5mm
|重さ
|約1.405kg
|約1.27kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote RZ8
Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の2in1 PC。デザインや基本スペックは秋冬モデルと同等。店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。
|品番
|CF-RZ8NFMQR
|CF-RZ8NDEQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
|CPU
|Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|―
|指紋認証
|―
|バッテリ駆動時間
|約10.5時間
|約11時間
|本体サイズ
|W250×D180.8×H19.5mm
|重さ
|約0.78kg
|約0.75kg
|Office
|Office Home and Business 2019