パナソニックは9月24日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の2019年秋冬モデルを発表した。店頭向けには、筐体を刷新しクアッドコアCPU搭載で世界最小をうたう12型2in1 PC「Let'snote QV8」のほか、12.1型の「Let'snote SV8」、14型の「Let'snote LV8」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。

価格はオープンで、店頭予想価格は税別240,000円前後から。発売日はLet'snote QV8のみ10月18日で、このほかは10月11日。Let'snote QV8の詳細は別記事で紹介し、ここではLet'snote SV8、LV8、RZ8の3機種を紹介する。

Let'snote SV8

  • Let'snote SV8 シルバー

  • Let'snote SV8 ブラック

Let'snote SV8は、光学ドライブを搭載した12.1型ノートPC。主なスペックやデザインは夏モデルを踏襲しており、シルバー&ブラックのツートンカラーで構成されたEURO DRESS MODELも引き続き提供する。秋冬モデルの特徴として指紋センサーやPCIe接続SSDを搭載した。店頭向けは4機種で、価格はオープン。店頭予想価格（税別）は260,000円前後から。

品番 CF-SV8GFNQR CF-SV8GDUQR CF-SV8FDMQR CF-SV8FDSQR
本体カラー ブラック シルバー＆ブラック（EURO DRESS） シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
CPU Intel Core i7-8565U（1.80GHz） Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約20時間
バッテリーパックL付属		 約12.5時間
バッテリーパックS付属		 約13時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm
重さ 約1.169kg 約1.109kg 約1.009kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote LV8

  • Let'snote LV8 シルバー

  • Let'snote LV8 ブラック

Let'snote LV8は、IntelのクアッドコアCPUを搭載した、フルHD解像度の14型ノートPC。2019年秋冬店頭モデルは4機種で、夏モデルの基本スペックを引き継ぎつつ新たに指紋認証センサーやPCIe接続SSDを搭載した。価格はオープンで、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。

品番 CF-LV8GDVQR CF-LV8FDPQR CF-LV8FDSQR CF-LV8FDCQR
本体カラー ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
CPU Intel Core i7-8565U（1.80GHz） Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ 非搭載
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5
WWAN
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約18.5時間
バッテリーパックL付属		 約11.5時間
バッテリーパックS付属		 約12時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W333×D225.3×H24.5mm
重さ 約1.405kg 約1.27kg 約1.19kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote RZ8

  • Let'snote RZ8 シルバー

  • Let'snote RZ8 ブラック

Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の2in1 PC。デザインや基本スペックは夏モデルと同等だが、PCIe接続SSDを搭載するほか、上位モデルのメモリが従来の8GBから16GBに倍増した。店頭モデルは2機種で、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。なお、RZ8シリーズでは指紋認証センサーが搭載されない。

品番 CF-RZ8FFMQR CF-RZ8FDEQR
本体カラー ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
CPU Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
メモリ 16GB 8GB
ストレージ 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
WWAN LTE（nano SIM）
指紋認証
バッテリ駆動時間 約10.5時間 約11時間
本体サイズ W250×D180.8×H19.5mm
重さ 約0.78kg 約0.75kg
Office Office Home and Business 2019