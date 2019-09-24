パナソニックは9月24日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の2019年秋冬モデルを発表した。店頭向けには、筐体を刷新しクアッドコアCPU搭載で世界最小をうたう12型2in1 PC「Let'snote QV8」のほか、12.1型の「Let'snote SV8」、14型の「Let'snote LV8」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。
価格はオープンで、店頭予想価格は税別240,000円前後から。発売日はLet'snote QV8のみ10月18日で、このほかは10月11日。Let'snote QV8の詳細は別記事で紹介し、ここではLet'snote SV8、LV8、RZ8の3機種を紹介する。
Let'snote SV8
Let'snote SV8は、光学ドライブを搭載した12.1型ノートPC。主なスペックやデザインは夏モデルを踏襲しており、シルバー&ブラックのツートンカラーで構成されたEURO DRESS MODELも引き続き提供する。秋冬モデルの特徴として指紋センサーやPCIe接続SSDを搭載した。店頭向けは4機種で、価格はオープン。店頭予想価格（税別）は260,000円前後から。
|品番
|CF-SV8GFNQR
|CF-SV8GDUQR
|CF-SV8FDMQR
|CF-SV8FDSQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック（EURO DRESS）
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
|CPU
|Intel Core i7-8565U（1.80GHz）
|Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約20時間
バッテリーパックL付属
|約12.5時間
バッテリーパックS付属
|約13時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W283.5×D203.8×H24.5mm
|重さ
|約1.169kg
|約1.109kg
|約1.009kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote LV8
Let'snote LV8は、IntelのクアッドコアCPUを搭載した、フルHD解像度の14型ノートPC。2019年秋冬店頭モデルは4機種で、夏モデルの基本スペックを引き継ぎつつ新たに指紋認証センサーやPCIe接続SSDを搭載した。価格はオープンで、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。
|品番
|CF-LV8GDVQR
|CF-LV8FDPQR
|CF-LV8FDSQR
|CF-LV8FDCQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
|CPU
|Intel Core i7-8565U（1.80GHz）
|Intel Core i5-8265U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5
|WWAN
|―
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約18.5時間
バッテリーパックL付属
|約11.5時間
バッテリーパックS付属
|約12時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W333×D225.3×H24.5mm
|重さ
|約1.405kg
|約1.27kg
|約1.19kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote RZ8
Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の2in1 PC。デザインや基本スペックは夏モデルと同等だが、PCIe接続SSDを搭載するほか、上位モデルのメモリが従来の8GBから16GBに倍増した。店頭モデルは2機種で、店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。なお、RZ8シリーズでは指紋認証センサーが搭載されない。
|品番
|CF-RZ8FFMQR
|CF-RZ8FDEQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit（May 2019 Update）
|CPU
|Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|―
|指紋認証
|―
|バッテリ駆動時間
|約10.5時間
|約11時間
|本体サイズ
|W250×D180.8×H19.5mm
|重さ
|約0.78kg
|約0.75kg
|Office
|Office Home and Business 2019