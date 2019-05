Canonicalは5月6日(米国時間)、「Canonical announces support for Ubuntu on Windows Subsystem for Linux 2|Ubuntu blog」において、同日にMicrosoftが発表した新たな技術「WSL 2 (Windows Subsystem for Linux 2)に対応すると発表した。

UbuntuがWSL 2で動作するようになると、従来よりもファイルシステム性能の向上を期待できるほか、これまで利用できなかった機能も利用できるようになると見 られる。

資料: Canonical

WSL 2は、LinuxシステムコールをWindowsカーネルのシステムコールに差し替えることでLinuxバイナリを実行するWSLとは異なり、仮想マシンを利用することでLinuxカーネルを動作させることでLinuxバイナリを実行するというアプローチを採用している。Microsoftはこの技術によってWSLが抱えているファイルシステム性能の低さが改善されると説明している。

MicrosoftはWSL 2は通常のアップデートの中で提供し、WSLとWSL 2の共存も可能だとしている。アップデートに関して、ユーザーが明示的に作業する必要はないと考えられているが、すでにWSLで動作するUbuntuをインストールしているユーザーが実際にどのような作業をすべきかについて明らかにされていない。

WSLからWSL 2にアップグレードすることでファイルシステム性能が向上することが期待されるが、具体的にどのような変化が見られるのかは現段階ではわかっておらず、今後の詳細な発表が待たれる。