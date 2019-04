Global App Testingはこのほど、「Picking Apart Stack Overflow; What Bugs Developers The Most?」に、Stack Overflowのデータを分析した結果を掲載した。Global App Testingの報告によると、全体を通じて最も質問が多かったプログラミング言語はJavaScriptだったという。

全体を通じて最も質問が多かったプログラミング言語はJavaScript - 資料: Global App Testing

ただし、一定期間で区切って比較すると、Pythonに関する質問がJavaScriptに関する質問を超えたとしており、開発者の質問の対象がPythonへシフトしつつある様子が示されている。

一定期間で区切るとPythonに関する質問数がJavaScriptに関する質問数を超えた - 資料: Global App Testing

Stack Overflowはコーディングなどに関する質問とそれに対する答えなどが投稿される情報サイトで、世界中のプログラマーにとってコーディングを行う際に欠かすことのできない重要なサイトになっている。

Stack OverflowでJavaScriptに関する質問が多いのは、JavaScriptでのコーディングを行うプログラマの多くがStack Overflowを知識を得るためのサイトとして利用しているためと考えられているが、期間に区切ったグラフはPythonが使われるシーンが以前よりも増加していることを示している。