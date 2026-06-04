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「OKI」のニュースまとめ

信頼性の高いネットワーク技術を背景にIoT、中でも映像を活用したIoT(映像IoT)技術に注力するOKI(沖電気工業)。現在、同社はネットワーク型映像市場に対し、金融、製造、社会インフラ、流通市場を中心に、幅広いソリューション展開を図っています。今後、2020年の商用化に向かって加速していく5Gを追い風に、こうした用途は、フルHDから4K、そして8Kへと進化していくことが見込まれ、かつAIやセンシング技術を組み合わせた新しいサービスの登場も期待されています。そんな新市場に挑むOKIのネットワークビジネスを中心とした最新の話題や、技術動向などをお届けします。

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最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。