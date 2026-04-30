民間による低価格の人工衛星の打ち上げが可能な小型の軌道投入用ロケットの提供を目指して設立された「インターステラテクノロジズ(IST)」。ロケット界のスーパーカブを目指す同社のロケット開発状況や、北海道大樹町からのロケット打ち上げの中継など、最新の同社の取り組みについて、さまざまな角度からの情報をお届けします。
H3ロケット9号機、8月10日打上げへ 台風13号次第で条件整わない可能性も
大型ブラックホールの高温ガスは30万光年先まで届く XRISMの観測で判明
H3ロケット8号機の失敗はどうすれば防げたのか? 浮かび上がるリスク管理の難しさ
諸外国のロケットの最新動向 中国の再使用ロケットとインドのベンチャーロケットの成功
最新研究から読み解く 天文学・宇宙物理学の最前線 第12回 天の川銀河にブラックホール1億7000万個？ - 大規模計算が描くその分布
無限に広がる大宇宙や話題のドローンといった航空関連に関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。ロケットや人工衛星、宇宙飛行士、天文観測、ドローン、エアレースなど、身近な話題から素粒子やダークマター、重力波といった、最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。