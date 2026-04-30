「インターステラテクノロジズ」のニュースまとめ

民間による低価格の人工衛星の打ち上げが可能な小型の軌道投入用ロケットの提供を目指して設立された「インターステラテクノロジズ(IST)」。ロケット界のスーパーカブを目指す同社のロケット開発状況や、北海道大樹町からのロケット打ち上げの中継など、最新の同社の取り組みについて、さまざまな角度からの情報をお届けします。