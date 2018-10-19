「CEATEC JAPAN 2018」のニュースまとめ

最先端IT・エレクトロニクス総合展から、CPS/IoT Exhibitionへと姿を変えた「CEATEC JAPAN」。2018年10月16日から10月19日に開催された「CEATEC JAPAN 2018」において、話題となったブース展示の様子を中心に、半導体デバイスから社会を変えるソリューションまで、未来の社会の在り方の一端をお届けします。